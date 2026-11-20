Российский лидер Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Бывший посол США в Китае Николас Бернс считает, что официальный Пекин заинтересованным в победе России над Украиной. По мнению дипломата, китайское руководство стремится к усилению Москвы, поскольку рассматривает такой исход войны как стратегическое поражение Соединенных Штатов и НАТО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарий Бернса для The New York Times.

Реклама

Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Китай заинтересован в победе России

Бывший американский дипломат рассказал, что во время работы в Пекине не замечал никаких сомнений среди китайских чиновников относительно поддержки Москвы. Он считает, что, несмотря на официальные заявления о нейтралитете, власти КНР фактически придерживались пророссийской позиции.

"Это было довольно лицемерно. На самом деле я думаю, что за время моего пребывания на посту посла они еще больше усилили поддержку России", — отметил Бернс.

Экс-посол подчеркнул, что заинтересованность Пекина в укреплении России связана с его геополитическим противостоянием с США.

Читайте также:

Бернс также обратил внимание на общее отношение Путина и китайского лидера Си Цзиньпина к распаду Советского Союза.

По мнению дипломата, оба политика сожалеют о прекращении существования СССР. Он отметил, что Путин и Си связывают распад Советского Союза с американскими интригами и слабостью тогдашнего советского руководства.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Трамп, Си Цзиньпин и Путин провели трехсторонние переговоры на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Встреча длилась час и 20 минут, причем около 40 минут, по данным Кремля, посвятили войне в Украине. По итогам переговоров стороны приняли совместную декларацию, в которой не упомянули Украину.

Также Новини.LIVE писал, что Путин вновь потребовал от Украины согласиться на территориальные уступки для завершения войны. Российский лидер заявил, что Киев должен принять компромиссы, которые обсуждались с США еще до саммита на Аляске в 2025 году.