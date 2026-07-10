Кирило Буданов: Сьогодні всі моляться за Україну

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: пресслужба ОП

Іванна Чайка редактор політичних новин

Голова Офісу президента Кирило Буданов відвідав Києво-Печерську лавру, де проходять урочистості з нагоди 975-річчя заснування обителі та дня пам’яті преподобного Антонія Печерського. Під час заходу він наголосив на стійкості українського народу та історичному значенні столиці.

Про це повідомляє Telegram-канал "24 каналу", передає Новини.LIVE.

Буданов: українці — Богом обраний народ

"Усі моляться за Україну, за президента, за наш народ. Найбільша православна святиня — тут, у Києві. Вона стоїть уже понад тисячу років і переживе нас усіх. Українці — Богом обраний народ, тому ми вистоїмо. Саме звідси пішло все православ'я, і ніхто не зможе цього змінити, як би не намагався", — зазначив Буданов.

Сьогоднішні заходи у Лаврі тривають, об'єднуючи військових, духовенство та вірян у спільній молитві за захист країни. Особлива атмосфера духовної єдності та стійкості нагадує кожному присутньому про силу нашого спільного коріння та незламну віру в перемогу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Кирило Буданов заявив про ризик загострення у відносинах між Україною та Польщею напередодні річниці Волинської трагедії. Водночас він висловив сподівання, що Києву та Варшаві вдасться зберегти партнерські відносини й врегулювати всі суперечливі питання.

Також очільник ОП припустив, що активна фаза війни може завершитися ще до кінця цього року. За його словами, цей процес має відбуватися паралельно — як на полі бою, так і через політичні домовленості.