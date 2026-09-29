Аграрії Херсонщини відмовляються сіяти пшеницю через дрони

Збір врожаю. Фото: УНІАН

Сільгоспвиробники на Херсонщині припиняють вирощування зернових через їхню високу займистість та загрозу від російських дронів. Замість збиткової пшениці фермери сіятимуть соняшник і ріпак. Тим часом держава продовжує вимагати з аграріїв сплату податків за випалені поля.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив депутат Херсонської обласно ради Сергій Хлань.

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Аграрії відмовляються від зернових культур

На відміну від інших регіонів України, де головною проблемою сільгоспвиробників є збут продукції, у прифронтовій Херсонській області критичним стало саме вирощування врожаю. Місцеві фермерські господарства масово припиняють сіяти пшеницю. За словами депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, сухе колосся є вкрай пожежонебезпечним. Від будь-якого влучання ворожого безпілотника миттєво спалахує вогонь, знищуючи поля величезними квадратами.

"В Херсоні трошки інша ситуація, тут не в тому, щоб продати, в Херсоні проблема виростити врожай. Сьогодні багато аграрій в Херсонщині відмовляються від вирощування пшениці, яку ми бачимо на екранах, тому що пшениця є пожежонебезпечною", — зазначив посадовець.

Крім того, реалізація зернових наразі є збитковою по всій країні. Як альтернативу фермери цьогоріч обрали соняшник, також в області вдалося засіяти площі ріпаком.

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Бездіяльність влади та розширення небезпечної зони

Уздовж лінії фронту продовжує збільшуватися так звана "кіл зона", яка вже сягає 30 кілометрів. Хлань розкритикував Херсонську обласну військову адміністрацію за відсутність чіткої позиції щодо роботи фермерів на цих територіях. На його думку, керівництво має не лише закликати населення до евакуації, але й відверто попередити аграріїв.

"Вона має мати сміливість не просто закликати виїжджати, а аграріям сказати, що там в 30 кілометрів зоні, будь ласка, або не обробляйте землю, або обробляйте на свій страх і ризик. Тому що ми не можемо вам гарантувати в цій зоні, що ви безпечно зберете виражай. Вони таких заяв не роблять", — наголосив депутат.

Податковий зашморг на тлі згорілого врожаю

Ще однією проблемою залишається фінансовий тиск на сільгоспвиробників. На законодавчому рівні держава досі не звільнила аграріїв прифронтових територій від податкового навантаження. Власники господарств змушені сплачувати мінімальний податок на землю, кредити та навіть компенсувати середньорічну плату власникам земельних паїв.

"Ті допомоги, які дають, вони не покривають збитків аграріїв. Тому система велика, комплексна і треба не закривати очі, а підходити і вирішувати її, тому що на Херсонщині хліба не буде", — зазначив депутат.

Новини.LIVE повідомляли також про жахливу ситуацію, яка склалася в окупованих регіонах Херсонщини. Зокрема, в окупованих Олешках поглиблюється гуманітарна криза. Близько 2000 людей, серед яких майже 40 дітей, а також переважно літні жителі та особи з інвалідністю, заблоковані в місті без стабільного доступу до води, їжі та електроенергії.

Ситуація з медициною критична. Стало відомо, що у місцевій лікарні залишилося всього четверо лікарів, які через гострий дефіцит препаратів здатні надавати лише базову первинну допомогу. За даними правозахисників, окупанти досі блокують доступ до міста для представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Попри тотальну ізоляцію, Сили оборони України змогли успішно доставити в Олешки велику партію харчів та ліків. У Херсонській ОВА зазначили, що військові точково передавали допомогу ще з березня, проте повторити настільки масштабну операцію найближчим часом буде вкрай складно через посилену увагу російських військ.