Аграрии Херсонской области отказываются сеять пшеницу из-за дронов

Сбор урожая. Фото: УНИАН

Сельхозпроизводители в Херсонской области прекращают выращивание зерновых из-за их высокой воспламеняемости и угрозы со стороны российских дронов. Вместо убыточной пшеницы фермеры будут сеять подсолнечник и рапс. Между тем государство продолжает требовать от аграриев уплату налогов за выжженные поля.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Аграрии отказываются от зерновых культур

В отличие от других регионов Украины, где главной проблемой сельхозпроизводителей является сбыт продукции, в прифронтовой Херсонской области критической стала именно выращивание урожая. Местные фермерские хозяйства массово прекращают сеять пшеницу. По словам депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, сухое колосся крайне пожароопасно. От любого попадания вражеского беспилотника мгновенно вспыхивает огонь, уничтожая поля огромными участками.

"В Херсоне ситуация немного иная: здесь дело не в том, чтобы продать, в Херсоне проблема в том, чтобы вырастить урожай. Сегодня многие аграрии в Херсонской области отказываются от выращивания пшеницы, которую мы видим на экранах, потому что пшеница пожароопасна", — отметил чиновник.

Кроме того, реализация зерновых в настоящее время убыточна по всей стране. В качестве альтернативы фермеры в этом году выбрали подсолнечник, также в области удалось засеять площади рапсом.

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Бездействие властей и расширение опасной зоны

Вдоль линии фронта продолжает увеличиваться так называемая «зона риска», которая уже достигает 30 километров. Хлань раскритиковал Херсонскую областную военную администрацию за отсутствие четкой позиции относительно работы фермеров на этих территориях. По его мнению, руководство должно не только призывать население к эвакуации, но и открыто предупредить аграриев.

"Оно должно иметь смелость не просто призывать уезжать, а сказать аграриям: там, в 30-километровой зоне, пожалуйста, либо не обрабатывайте землю, либо обрабатывайте на свой страх и риск. Потому что мы не можем вам гарантировать в этой зоне, что вы безопасно соберете урожай. Они таких заявлений не делают", — подчеркнул депутат.

Налоговая удавка на фоне сгоревшего урожая

Еще одной проблемой остается финансовое давление на сельхозпроизводителей. На законодательном уровне государство до сих пор не освободило аграриев прифронтовых территорий от налоговой нагрузки. Владельцы хозяйств вынуждены платить минимальный налог на землю, кредиты и даже компенсировать среднегодовую плату владельцам земельных паев.

"Те пособия, которые выдают, не покрывают убытки аграриев. Поэтому проблема масштабная, комплексная, и нельзя закрывать на нее глаза, а нужно решать ее, потому что в Херсонской области хлеба не будет", — отметил депутат.

Новини.LIVE также сообщали об ужасающей ситуации, сложившейся в оккупированных регионах Херсонской области. В частности, в оккупированных Олешках усугубляется гуманитарный кризис. Около 2000 человек, среди которых почти 40 детей, а также преимущественно пожилые жители и люди с инвалидностью, заблокированы в городе без стабильного доступа к воде, еде и электроэнергии.

Ситуация с медициной критическая. Стало известно, что в местной больнице осталось всего четверо врачей, которые из-за острого дефицита препаратов способны оказывать лишь базовую первичную помощь. По данным правозащитников, оккупанты до сих пор блокируют доступ в город для представителей Международного комитета Красного Креста.

Несмотря на тотальную изоляцию, Силы обороны Украины смогли успешно доставить в Олешки крупную партию продовольствия и медикаментов. В Херсонской областной государственной администрации отметили, что военные точечно передавали помощь еще с марта, однако повторить столь масштабную операцию в ближайшее время будет крайне сложно из-за повышенного внимания со стороны российских войск.