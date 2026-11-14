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Карні: Росію усунуть від формування безпеки Європи

Ua ru
14 листопада 2026 18:22
Карні заявив, що Росія не повинна визначати архітектуру безпеки Європи Reuters
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: Reuters

У суботу, 14 листопада, прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Росія не повинна брати участі у визначенні майбутньої архітектури європейської безпеки. Відповідні рішення мають ухвалювати сама Європа та НАТО, а повторення підходів Мінських угод на мирних переговорах необхідно уникати.

Про це Карні заявив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Марк Карни
Марк Карні. Фото: Reuters

Карні виступив проти впливу Росії на безпеку Європи

Канадський прем'єр наголосив, що майбутня система європейської безпеки має формуватися без участі Москви.

"Мені здається, що архітектура безпеки для вільної Європи буде визначена вільною Європою. Вільна Європа і НАТО, а не Росія", — заявив Карні.

Прем’єр-міністр також застеріг від повернення до моделі домовленостей, подібної до Мінських угод, у межах якої Росія могла впливати на рішення щодо європейської безпеки.

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Заява Карні пролунала на тлі міжнародних дискусій щодо можливої участі Європи в мирних перемовинах.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що президент Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив склад європейської команди для мирних переговорів щодо України. До неї увійдуть представники Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі та Франції, а також Єврокомісії та Європейської ради. Кошта наголосив, що учасники делегації координуватимуть свої позиції, а питання гарантій безпеки обговорюватимуть у межах "Коаліції охочих".

Також Новини.LIVE писав, що європейські лідери домовилися залучити радників із національної безпеки до майбутніх переговорів на технічному рівні. Наступний раунд перемовин очікується до саміту G20, запланованого на 14–15 грудня у США.

Канада Європа війна в Україні мирні переговори Марк Карні
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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