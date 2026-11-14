Премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: Reuters

В субботу, 14 ноября, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Россия не должна участвовать в определении будущей архитектуры европейской безопасности. Соответствующие решения должны принимать сама Европа и НАТО, а повторения подходов Минских соглашений на мирных переговорах необходимо избегать.

Об этом Карни заявил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

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Марк Карни. Фото: Reuters

Карни выступил против влияния России на безопасность Европы

Канадский премьер подчеркнул, что будущая система европейской безопасности должна формироваться без участия Москвы.

"Мне кажется, что архитектура безопасности для свободной Европы будет определяться свободной Европой. Свободная Европа и НАТО, а не Россия", — заявил Карни.

Премьер-министр также предостерег от возвращения к модели договоренностей, подобных Минским соглашениям, в рамках которой Россия могла влиять на решения по европейской безопасности.

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Заявление Карни прозвучало на фоне международных дискуссий о возможном участии Европы в мирных переговорах.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил состав европейской команды для мирных переговоров по Украине. В нее войдут представители Великобритании, Италии, Германии, Польши и Франции, а также Еврокомиссии и Европейского совета. Кошта подчеркнул, что участники делегации будут координировать свои позиции, а вопросы гарантий безопасности обсудят в рамках "Коалиции желающих".

Также Новини.LIVE писал, что европейские лидеры договорились привлечь советников по национальной безопасности к будущим переговорам на техническом уровне. Следующий раунд переговоров ожидается до саммита G20, запланированного на 14–15 декабря в США.