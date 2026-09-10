Канада виділить понад 430 млн доларів на газ та нову допомогу для ППО

Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: Facebook/MarkJCarney2025

Канадський уряд надасть Україні понад 430 мільйонів доларів кредитних гарантій для закупівлі природного газу, а також новий пакет військової підтримки для протиповітряної оборони. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про вагомий фінансовий внесок у фонди української енергетичної безпеки. Ці кошти спрямують на відновлення пошкодженої російськими обстрілами цивільної інфраструктури, збільшення потужностей зі зберігання енергії та забезпечення безперебійної роботи лікарень.

Про це прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Новини.LIVE.

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Постачання ракет для ППО і контракти на дрони

Для захисту українського неба та мирного населення сторони уклали важливу угоду про постачання ракет-перехоплювачів через американський механізм JUMPSTART.

Окрім посилення ППО, нові канадські контракти також збільшать кількість дронів у Збройних силах Канади вдесятеро. При цьому третину від усього обсягу цих виготовлених апаратів Канада передасть для потреб ЗСУ.

Ще один етап партнерства передбачає підписання угоди між General Dynamics Mission Systems–Canada та компанією GreenTech для посилення військово-промислової координації. Канадські урядовці планують ефективно поєднати реальний український бойовий досвід із власними технологічними можливостями у сфері штучного інтелекту.

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Допомога Україні у цифрах

Загалом, за словами Марка Карні, від початку повномасштабного вторгнення Канада виділила Україні майже 9 мільярдів доларів військової допомоги, з яких 2 мільярди надійшли протягом поточного року.

Україна отримувала танки Leopard, гаубиці, сотні тисяч артилерійських боєприпасів, аптечки та бронежилети.

Як писали Новини.LIVE раніше, прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що за роки повномасштабної війни Україна зуміла створити провідну у світі галузь виробництва безпілотників. Посадовець підкреслив, що дешеві українські апарати успішно знищують дороговартісні танки та кораблі окупантів, тому навіть Канада має багато чому навчитися у українських зброярів.

Також ми повідомляли, що на пресконференції у Канаді президент Володимир Зеленський заявив, що Україна скоро зможе збивати реактивні дрони типу Shahed. Проте для цього їй потрібна підтримка від західних партнерів, і вже 60 компаній розробляють необхідні рішення.