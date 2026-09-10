Канада выделит более 430 млн долларов на газ и новую помощь для ПВО

Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: Facebook/MarkJCarney2025

Правительство Канады предоставит Украине более 430 миллионов долларов в виде кредитных гарантий на закупку природного газа, а также новый пакет военной помощи для противовоздушной обороны. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о значительном финансовом вкладе в фонды энергетической безопасности Украины. Эти средства будут направлены на восстановление поврежденной в результате российских обстрелов гражданской инфраструктуры, увеличение мощностей по хранению энергии и обеспечение бесперебойной работы больниц.

Об этом премьер-министр Канады Марк Карни заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Поставки ракет для ПВО и контракты на дроны

Для защиты украинского неба и мирного населения стороны заключили важное соглашение о поставках ракет-перехватчиков через американский механизм JUMPSTART.

Помимо укрепления ПВО, новые канадские контракты также увеличат количество дронов в Вооруженных силах Канады в десять раз . При этом треть от всего объема этих изготовленных аппаратов Канада передаст для нужд ВСУ.

Еще один этап партнерства предусматривает подписание соглашения между General Dynamics Mission Systems–Canada и компанией GreenTech для усиления военно-промышленной координации. Канадские чиновники планируют эффективно объединить реальный украинский боевой опыт со своими технологическими возможностями в сфере искусственного интеллекта.

Читайте также:

Помощь Украине в цифрах

В целом, по словам Марка Карни, с начала полномасштабного вторжения Канада выделила Украине почти 9 миллиардов долларов военной помощи, из которых 2 миллиарда поступили в течение текущего года.

Украина получала танки Leopard, гаубицы, сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, аптечки и бронежилеты.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что за годы полномасштабной войны Украина сумела создать ведущую в мире отрасль по производству беспилотников. Чиновник подчеркнул, что недорогие украинские аппараты успешно уничтожают дорогостоящие танки и корабли оккупантов, поэтому даже Канаде есть чему поучиться у украинских оружейников.

Также мы сообщали, что на пресс-конференции в Канаде президент Владимир Зеленский заявил, что Украина скоро сможет сбивать реактивные дроны типа Shahed. Однако для этого ей нужна поддержка западных партнеров, и уже 60 компаний разрабатывают необходимые решения.