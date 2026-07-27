Іран не має права вдавати жертву: Сибіга відреагував на погрози Тегерана

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви Ірану, назвавши погрози Тегерана безпідставними. Він наголосив, що іранський режим є прямим співучасником російської агресії проти України та постачає Москві зброю для війни. Також очільник МЗС заявив, що Тегеран намагається відвернути увагу світу від російського терору проти цивільного судноплавства в Чорному морі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Андрія Сибіги у понеділок, 27 липня.

Сибіга відреагував на заяви Ірану з погрозами

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що погрози Тегерана є невиправданими та безпідставними. За його словами, іранський режим є прямим співучасником російської агресії проти України, адже з 2022 року постачає Москві зброю, якою Росія вбиває українців.

Сибіга також наголосив, що Іран не має права вдавати жертву та виправдовувати свої погрози абсурдними посиланнями на Статут ООН. За словами міністра, такими заявами Тегеран намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від російського терору проти цивільного судноплавства в Чорному морі, який становить загрозу світовій продовольчій безпеці.

"Погрози Ірану є невиправданими та безпідставними. Режим у Тегерані є прямим співучасником російської агресії проти України, підживлюючи злочинну війну Москви зброєю, яка вбиває українців з 2022 року. Іран не має права вдавати жертву, не кажучи вже про виправдовування своїх погроз абсурдними посиланнями на Статут ООН.

Своїми заявами Іран також намагається відвернути увагу світової спільноти від терору Росії проти цивільного судноплавства в Чорному морі, який загрожує світовій продовольчій безпеці. Але ці спроби не матимуть успіху. Російські атаки на свободу мореплавства будуть у центрі уваги сьогоднішнього термінового засідання Ради Безпеки ООН, і ми очікуємо рішучої реакції міжнародної спільноти", — наголосив глава дипломатичного відомства.

Скриншот повідомлення Сибіги/X

Що передувало заяві глави МЗС України

У суботу, 25 липня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України завдали ударів по військових і логістичних об'єктах на території Росії, а також по цілях в акваторії Каспійського моря. За його словами, українські військові уразили російський військовий корабель і судна, задіяні у транспортуванні військових вантажів з Ірану.

Після цього Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що нібито українська сторона атакувала іранське торговельне судно в Каспійському морі. У Тегерані стверджують, що внаслідок інциденту один моряк загинув, ще один зазнав поранень.

Водночас в іранському зовнішньополітичному відомстві назвали це "продовженням ворожого підходу України до Ісламської Республіки" та заявили, що Іран нібито ніколи не втручався у війну Росії проти України. Також у Тегерані звинуватили Україну у спробі "розширити конфлікт".

Новини.LIVE інформували, що 27 липня 2026 року Президент Володимир Зеленський заявив, що Іран вже атакував Україну, постачаючи Росії зброю для війни. За його словами, Київ не прагне відкриття нового фронту, але має бути готовим до будь-яких сценаріїв. Глава держави наголосив, що Україна не може довіряти Ірану, який підтримує російську агресію з початку повномасштабної війни.

Новини.LIVE також писали, що 26 липня стало відомо, що Президент США Дональд Трамп доручив тимчасово призупинити нові удари по Ірану, щоб дати шанс дипломатичному врегулюванню конфлікту. За словами посла США в ООН Майка Вольца, Вашингтон прагне використати паузу для переговорів із Тегераном. Водночас американські військові залишаються готовими до подальших дій, якщо відповідне рішення ухвалить президент.