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Головна Новини дня Трамп призупинив удари по Ірану, щоб дати шанс дипломатії — посол

Трамп призупинив удари по Ірану, щоб дати шанс дипломатії — посол

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 22:15
Трамп призупинив удари по Ірану, щоб дати шанс дипломатії, — Axios
Дональд Трамп. Фото: ОП

Президент США Дональд Трамп доручив американським військовим тимчасово не завдавати нових ударів по Ірану. Таке рішення було ухвалене після майже двох тижнів безперервних атак.

Про це повідомляє Fox News, передає Новини.LIVE.

Чому Трамп вирішив призупинити удари по Ірану

За словами посла США в ООН Майка Вольца, Вашингтон наразі робить ставку на дипломатичне врегулювання. 

"Він дає переговорам трохи простору, він дає їм трохи простору", — заявив Вольц 

Водночас високопосадовець адміністрації Трампа наголосив, що президент "завжди чітко давав зрозуміти, що він надає перевагу дипломатії, але він показав Ірану, що станеться, якщо вони не сядуть за стіл переговорів серйозно".

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Пауза в ударах свідчить про прагнення адміністрації Трампа дати більше шансів дипломатичному врегулюванню конфлікту. Водночас співрозмовники журналістів зазначають, що нинішня кампанія США, ймовірно, досягла максимальної ефективності в її поточному форматі.

За оцінками американського військового командування, подальше посилення тиску на Іран вимагало б повернення до повномасштабної військової операції. Водночас, як зазначає видання, наразі Дональд Трамп не віддавав жодних наказів щодо розширення масштабів бойових дій.

За даними видання, американські військові залишаються готовими до такого розвитку подій у разі відповідного рішення президента США.

Як повідомляли Новини.LIVE, останніми тижнями президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Іран укласти нову угоду зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми та безпеки. Водночас він попереджав, що у разі відмови Тегерана від переговорів Вашингтон готовий посилити економічний і військовий тиск.

Як повідомляли Новини.LIVE, Іран залишається одним із ключових союзників Росії та перебуває під жорсткими санкціями США через свою ядерну програму й військову діяльність. Останнім часом у Вашингтоні дедалі активніше обговорюють посилення тиску не лише на Москву, а й на держави, які співпрацюють із нею, зокрема Тегеран.

Іран війна Дональд Трамп
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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