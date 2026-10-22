Лідери Європейського Союзу зібралися на зустріч у Брюсселі. Фото: Getty Images

Європейські країни дедалі активніше обговорюють можливість призначення представника, який вестиме прямі переговори з російським лідером Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні. Причиною стали побоювання, що президент США Дональд Трамп може домовлятися з Кремлем без участі європейських союзників.

Наразі серед потенційних переговорників розглядають президента Фінляндії Александра Стубба та президента Європейської ради Антоніу Кошту, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Politico.

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Александр Стубб. Фото: Reuters

Кого Європа може відправити на переговори з Путіним

За інформацією видання, європейські дипломати поки не визначилися з перемовником.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Путін не сприймає Європейський Союз як авторитетного співрозмовника та не бажає вести діалог із керівництвом ЄС. Тому Євросоюзу слід визначити особу або групу осіб, які могли б виступати від імені Європи.

Одним із можливих кандидатів є президент Фінляндії Стубб. На думку європейських дипломатів, його перевагами можуть стати добрі відносини з Трампом і досвід Фінляндії у взаємодії з Росією.

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Іншим претендентом називають президента Європейської ради Антоніу Кошту. За словами співрозмовників, він може бути прийнятнішим перемовником, ніж президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн або очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

Європа хоче прямих переговорів із Росією

Дискусія про перемовини активізувалася після контактів Трампа з Путіним, які викликали занепокоєння серед європейських союзників України.

У Європі побоюються, що домовленості між Вашингтоном і Москвою можуть не враховувати інтересів Києва та європейської безпеки.

Колишній британський урядовець Девід Лідінгтон вважає, що прямий канал зв'язку з Кремлем може бути корисним навіть без швидких результатів. При цьому на нещодавньому саміті в Брюсселі європейські лідери вже порушували перед Коштою питання можливих переговорів із Путіним. Однак президент Європейської ради відповів, що наразі не планує такого контакту.

Остаточного рішення щодо призначення європейського переговорника поки немає.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Гілларі Клінтон припустила наявність у Володимира Путіна компромату на Дональда Трампа. З цим вона пов'язала послаблення тиску Вашингтона на Росію, зокрема дизельну угоду та зупинення дії закону про додаткові санкції. Одним із непрямих аргументів Клінтон назвала небажання Трампа оприлюднювати матеріали у справі Джеффрі Епштейна.

Також Новини.LIVE писав, що Міністерство національної оборони Польщі спростувало інформацію про призупинення військової допомоги Україні. Раніше ЗМІ пов'язували можливу зупинку постачань із рішенням Львівської облради оголосити 2027 рік роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича.