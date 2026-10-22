Лидеры Европейского Союза собрались на встречу в Брюсселе. Фото: Getty Images

Европейские страны все активнее обсуждают возможность назначения представителя, который будет вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении войны в Украине. Причиной стали опасения, что президент США Дональд Трамп может договариваться с Кремлем без участия европейских союзников.

Сейчас среди потенциальных переговорщиков рассматривают президента Финляндии Александра Стубба и президента Европейского совета Антониу Кошту, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

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Александр Стубб. Фото: Reuters

Кого Европа может отправить на переговоры с Путиным

По информации издания, европейские дипломаты пока не определились с переговорщиком.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Путин не воспринимает Европейский Союз как авторитетного собеседника и не желает вести диалог с руководством ЕС. Поэтому Евросоюзу следует определить человека или группу лиц, которые могли бы выступать от имени Европы.

Одним из возможных кандидатов является президент Финляндии Стубб. По мнению европейских дипломатов, его преимуществами могут стать хорошие отношения с Трампом и опыт Финляндии во взаимодействии с Россией.

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Другим претендентом называют президента Европейского совета Антониу Кошту. По словам собеседников, он может быть более приемлемым переговорщиком, чем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен или глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Европа хочет прямых переговоров с Россией

Дискуссия о переговорах активизировалась после контактов Трампа с Путиным, которые вызвали обеспокоенность среди европейских союзников Украины.

В Европе опасаются, что договоренности между Вашингтоном и Москвой могут не учитывать интересы Киева и европейской безопасности.

Бывший британский чиновник Дэвид Лидингтон считает, что прямой канал связи с Кремлем может быть полезным даже без быстрых результатов. При этом на недавнем саммите в Брюсселе европейские лидеры уже поднимали перед Коштой вопрос возможных переговоров с Путиным. Однако президент Европейского совета ответил, что пока не планирует такого контакта.

Окончательного решения о назначении европейского переговорщика пока нет.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Хиллари Клинтон предположила наличие у Владимира Путина компромата на Дональда Трампа. С этим она связала ослабление давления Вашингтона на Россию, в частности дизельную сделку и приостановку действия закона о дополнительных санкциях. Одним из косвенных аргументов Клинтон назвала нежелание Трампа обнародовать материалы по делу Джеффри Эпштейна.

Также Новини.LIVE писал, что Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о приостановке военной помощи Украине. Ранее СМИ связывали возможную остановку поставок с решением Львовского облсовета объявить 2027 год годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича.