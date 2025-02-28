ЄС планує призначити спецпредставника для мирних переговорів

Лідери ЄС в Україні. Фото: Офіс Президента України

Наступного тижня під час зустрічі лідери Європейського Союзу обговорять призначення спеціального посланця, який представлятиме блок на можливих переговорах щодо закінчення повномасштабної війни в Україні.

Про це інформує агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Читайте також:

ЄС хоче призначити спецпредставника для переговорів щодо України

За інформацією джерел, на спеціальному саміті лідерів ЄС, який відбудеться 6 березня, обговорення будуть спрямовані на вироблення єдиної позиції щодо оборони, як для переозброєння континенту, так і щодо України.

Лідери ЄС також обговорять очікування блоку щодо того, який вигляд матиме мир в Україні та які гарантії безпеки вони можуть запропонувати в контексті переговорів.

Зазначимо, що Україна закликала Європу якнайшвидше призначити представника для потенційних мирних переговорів зі США та Росією.

Крім того, раніше кілька європейських лідерів закликали до створення такої посади після того, як США шокували Європу прямим спілкуванням з російським диктатором Володимиром Путіним, залишивши блок поза увагою на ранніх переговорах.

У середині лютого в Саудівській Аравії відбувся перший раунд переговорів щодо війни в Україні, в якому взяли участь високопосадовці США та Росії, але за столом переговорів не було ані України, ані Європи.

Посланець президента США Дональда Трампа у справах України та Росії Кіт Келлог, подорожуючи Європою й зустрічаючись з високопосадовцями, повідомив європейським чиновникам на Мюнхенській конференції з безпеки, що вони, швидше за все, не братимуть участі в переговорах щодо закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, що президент Європейської Ради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальне засідання, яке відбудеться 6 березня у Брюсселі. Головними темами зустрічі стануть питання європейської оборони та підтримки України.

Крім того, раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС хоче стати стороною мирних переговорів між Україною та Росією.