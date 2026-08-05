Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданова/Facebook

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов привітав командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького з Днем народження. Він назвав його бойовий шлях прикладом залізної волі та незламності. Також Буданов подякував військовому за службу Україні та побажав нових успішних операцій.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Кирила Буданова у середу, 5 серпня.

Буданов привітав Білецького з Днем народження

Сьогодні, 5 серпня, Кирило Буданов опублікував привітання з нагоди Дня народження командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького. У своєму зверненні він відзначив його бойовий шлях і наголосив, що той є прикладом залізної волі та незламності.

За словами Буданова, Андрій Білецький пройшов шлях від перших добровольчих підрозділів 2014 року до створення потужного армійського з'єднання, яке щодня нищить російських окупантів на найгарячіших ділянках фронту. Керівник ОПУ також подякував йому за бойову солідарність, витривалість і віддану службу Україні, побажавши міцного здоров'я, залізної наснаги та нових успішних операцій.

"Сьогодні свій день народження відзначає командир, чий бойовий шлях є прикладом залізної волі та незламності.

Читайте також:

Від перших добровольчих підрозділів 2014 року до створення потужного армійського з'єднання, яке щодня знищує ворога на найгарячіших ділянках фронту, Андрій Білецький довів: сила війська вимірюється не лише зброєю, а й характером тих, хто веде за собою людей.

Друже Командире! Дякую за бойову солідарність, витривалість і віддану службу Україні! Бажаю міцного здоров’я, залізної наснаги та нових успішних операцій", — написав Буданов.

Скриншот привітання Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що Україна переходить від прохань про допомогу до спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами. За його словами, головними пріоритетами залишаються забезпечення Сил оборони озброєнням, розвиток українського ОПК та залучення інвестицій.

Новини.LIVE також писали, що Буданов заявив, що стратегічно війна для Росії зайшла у глухий кут. Водночас за його словами, у Кремлі й надалі помилково вважають, що можуть досягти своїх цілей військовим шляхом.