Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов: війна для Росії стратегічно зайшла у глухий кут

Буданов: війна для Росії стратегічно зайшла у глухий кут

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 17:33
Буданов заявив про стратегічний тупик Росії у війні проти України
Термінова новина

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що Росія опинилася у стратегічному тупику у війні проти України. Водночас у Кремлі досі вважають, що можуть досягти своїх цілей військовим шляхом.

Про це повідомив Кирило Буданов в коментарі журналістам ТСН, передає Новини.LIVE.

Буданов заявив про стратегічний тупик Росії у війні

За словами керівника ОП Кирила Буданова, ситуація у війні свідчить про те, що Росія вже не має реальних стратегічних перспектив для досягнення поставлених цілей.

Він зазначив, що російське керівництво продовжує помилково розраховувати на можливість перемоги виключно військовим шляхом.

"У Кремлі досі помилково вважають, що можуть досягти своїх цілей воєнним шляхом, хоча стратегічно війна для Росії вже зайшла в глухий кут", — заявив Буданов.

Читайте також:

За його словами, подальше продовження війни не наближає Росію до виконання заявлених цілей, а лише поглиблює наслідки агресії для самої країни.

Україна продовжує протидіяти російській агресії та працювати над посиленням власних оборонних можливостей за підтримки міжнародних партнерів. Новина доповнюється...

Кирило Буданов війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації