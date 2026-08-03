Буданов заявив про стратегічний тупик Росії у війні проти України

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Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що Росія опинилася у стратегічному тупику у війні проти України. Водночас у Кремлі досі вважають, що можуть досягти своїх цілей військовим шляхом.

Про це повідомив Кирило Буданов в коментарі журналістам ТСН, передає Новини.LIVE.

Буданов заявив про стратегічний тупик Росії у війні

За словами керівника ОП Кирила Буданова, ситуація у війні свідчить про те, що Росія вже не має реальних стратегічних перспектив для досягнення поставлених цілей.

Він зазначив, що російське керівництво продовжує помилково розраховувати на можливість перемоги виключно військовим шляхом.

"У Кремлі досі помилково вважають, що можуть досягти своїх цілей воєнним шляхом, хоча стратегічно війна для Росії вже зайшла в глухий кут", — заявив Буданов.

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За його словами, подальше продовження війни не наближає Росію до виконання заявлених цілей, а лише поглиблює наслідки агресії для самої країни.

Україна продовжує протидіяти російській агресії та працювати над посиленням власних оборонних можливостей за підтримки міжнародних партнерів. Новина доповнюється...