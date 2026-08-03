Буданов заявил о стратегическом тупике России в войне против Украины

Срочная новость

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия оказалась в стратегическом тупике в войне против Украины. В то же время в Кремле по-прежнему считают, что могут достичь своих целей военным путем.

Об этом сообщил Кирилл Буданов в комментарии журналистам ТСН, передает Новини.LIVE.

Буданов заявил о стратегическом тупике России в войне

По словам главы ОП Кирилла Буданова, ситуация в войне свидетельствует о том, что у России уже нет реальных стратегических перспектив для достижения поставленных целей.

Он отметил, что российское руководство продолжает ошибочно рассчитывать на возможность победы исключительно военным путем.

«В Кремле до сих пор ошибочно считают, что могут достичь своих целей военным путем, хотя стратегически война для России уже зашла в тупик», — заявил Буданов.

Читайте также:

По его словам, дальнейшее продолжение войны не приближает Россию к достижению заявленных целей, а лишь усугубляет последствия агрессии для самой страны.

Украина продолжает противостоять российской агрессии и работать над укреплением собственных оборонных возможностей при поддержке международных партнеров. Новость дополняется...