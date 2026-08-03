Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов: война для России стратегически зашла в тупик

Буданов: война для России стратегически зашла в тупик

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 17:33
Буданов заявил о стратегическом тупике России в войне против Украины
Срочная новость

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия оказалась в стратегическом тупике в войне против Украины. В то же время в Кремле по-прежнему считают, что могут достичь своих целей военным путем.

Об этом сообщил Кирилл Буданов в комментарии журналистам ТСН, передает Новини.LIVE.

Буданов заявил о стратегическом тупике России в войне

По словам главы ОП Кирилла Буданова, ситуация в войне свидетельствует о том, что у России уже нет реальных стратегических перспектив для достижения поставленных целей.

Он отметил, что российское руководство продолжает ошибочно рассчитывать на возможность победы исключительно военным путем.

«В Кремле до сих пор ошибочно считают, что могут достичь своих целей военным путем, хотя стратегически война для России уже зашла в тупик», — заявил Буданов.

Читайте также:

По его словам, дальнейшее продолжение войны не приближает Россию к достижению заявленных целей, а лишь усугубляет последствия агрессии для самой страны.

Украина продолжает противостоять российской агрессии и работать над укреплением собственных оборонных возможностей при поддержке международных партнеров. Новость дополняется...

Кирилл Буданов война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации