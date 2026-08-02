Буданов: Украина должна стать архитектором процессов в Европе

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов выступил с лекцией по геополитике, посвященной формированию современного мирового порядка и выживанию государств в нынешнем столетии. Чиновник подробно обозначил ключевые факторы глобального влияния сегодня. А они выходят далеко за привычные рамки классического вооруженного противостояния.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост главы ОП Кирилла Буданова.

Правила глобального влияния

Во время своего выступления перед слушателями Школы стратегического архитектора Киево-Могилянской бизнес-школы глава ОП обратил внимание на изменение базовых принципов мировой дипломатии.

"Мир не делится на союзников и врагов. Мир делится на тех, кто формирует правила, и тех, кто вынужден по ним жить", — заявил Кирилл Буданов.

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По его словам, в долгосрочной перспективе всегда выигрывает тот субъект, который полностью избегает поспешных эмоциональных шагов и умеет анализировать ситуацию на несколько этапов вперед.

Наша страна продолжает удерживать статус одной из важнейших на европейском континенте.

"Однако в геополитике нет места слабым или пассивным. Если мы не формируем собственную субъектность и не оказываем собственное влияние, мы попадаем под влияние других. Чтобы не быть фигурой на чужой шахматной доске, мы должны быть активными архитекторами процесса", — подчеркнул глава Офиса Президента.

Как писали Новини.LIVE, ранее Буданов заявил, что Украина одновременно работает над дипломатическим урегулированием войны и укреплением сил безопасности и обороны. По его словам, именно эти два направления приближают достижение долгожданного мира. Также он сообщил, что после очередных переговоров украинская сторона продолжает сотрудничество с американскими партнерами.

Кроме того, мы писали, что Украина делает всё для реального переговорного процесса и завершения войны. В то же время, по словам Кирилла Буданова, политические разногласия и чрезмерная эмоциональность не должны подрывать единство украинцев в противостоянии российской агрессии.