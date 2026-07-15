Андрій Білецький отримав орден Богдана Хмельницького

Зеленський нагородив Білецького орденом Богдана Хмельницького
Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 11:18
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус/Facebook
еленський нагородив Андрія Білецького орденом Богдана Хмельницького III ступеня
Бригадного генерала, командира Третього армійського корпусу відзначили за особисту мужність у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов'язку.
Новина доповнюється...
Читайте також:
Реклама