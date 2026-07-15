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Зеленський нагородив Білецького орденом Богдана Хмельницького

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 11:18
Андрій Білецький отримав орден Богдана Хмельницького
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус﻿/Facebook

еленський нагородив Андрія Білецького орденом Богдана Хмельницького III ступеня

Бригадного генерала, командира Третього армійського корпусу відзначили за особисту мужність у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов'язку.
 

 

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Автор:
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