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Главная Новости дня Является примером железной воли и стойкости: Буданов поздравил Билецкого с Днем рождения

Является примером железной воли и стойкости: Буданов поздравил Билецкого с Днем рождения

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 15:28
Буданов поздравил Билецкого с днём рождения
Срочная новость

Сегодня свой день рождения отмечает командир, чей боевой путь служит примером железной воли и несокрушимости.

От первых добровольческих подразделений 2014 года до создания мощного армейского соединения, которое ежедневно уничтожает врага на самых горячих участках фронта, Андрей Билецкий доказал: сила войска измеряется не только оружием, но и характером тех, кто ведет за собой людей.

Друг-командир! Спасибо за боевую солидарность, выносливость и преданную службу Украине!
Желаю крепкого здоровья, железной воли и новых успешных операций.

Честь!
Слава Украине!

Новость дополняется...

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Автор:
Евтушенко Алина
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