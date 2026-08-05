Буданов поздравил Билецкого с днём рождения

Срочная новость

Сегодня свой день рождения отмечает командир, чей боевой путь служит примером железной воли и несокрушимости.

От первых добровольческих подразделений 2014 года до создания мощного армейского соединения, которое ежедневно уничтожает врага на самых горячих участках фронта, Андрей Билецкий доказал: сила войска измеряется не только оружием, но и характером тех, кто ведет за собой людей.

Друг-командир! Спасибо за боевую солидарность, выносливость и преданную службу Украине!

Желаю крепкого здоровья, железной воли и новых успешных операций.

Честь!

Слава Украине!

Новость дополняется...