Як створювали "Альфу": історія елітного підрозділу, який полює на окупантів

Спецпризначенці ЦСО "А". Фото: пресслужба "Альфи"/Instagram

Іванна Чайка редактор політичних новин

У вівторок, 23 червня, в Україні відзначають День створення Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України — легендарної "Альфи". За понад три десятиліття підрозділ пройшов шлях від антитерористичного формування до одного з найефективніших бойових спецпідрозділів держави. Сьогодні його бійці виконують найскладніші місії на фронті, проводять операції в глибокому тилу ворога та застосовують сучасні технології, які суттєво впливають на перебіг війни.

Новини.LIVE розповідають все, що відомо про елітний підрозділ Служби безпеки України.

Створення спецпідрозділу "Альфа"

За роки існування "Альфа" пройшла шлях від підрозділу, який спеціалізувався на боротьбі з тероризмом і звільненні заручників, до одного з найбоєздатніших спецформувань країни. Її діяльність охоплює не лише передову, а й операції далеко за лінією фронту, використання безпілотних систем, високоточної зброї та проведення стратегічно важливих спецоперацій. Саме тому сьогодні Центр спеціальних операцій "А" вважають одним із ключових елементів системи безпеки й оборони України.

Бійці Центру спеціальних операцій. Фото: пресслужба "Альфи" / Instagram

Історія підрозділу розпочалася 23 червня 1994 року. Саме цього дня указом президента України у структурі Служби безпеки було створено Управління "А", а разом із центральним підрозділом сформували й регіональні групи по всій країні.

Створення такого підрозділу стало відповіддю на нові виклики, які постали перед молодою українською державою. Його головними завданнями були боротьба з тероризмом, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників та захист осіб, життя яких перебувало під загрозою через участь у кримінальному судочинстві.

Бійці ЦСО "А" на руїнах будинку. Фото: пресслужба "Альфи" / Instagram

У наступні роки структура неодноразово змінювалася. У 1996 році були розширені функції підрозділу, а у 2005 році після масштабної реорганізації він отримав сучасний формат і назву — Центр спеціальних операцій "А" СБУ. У 2025 році офіційну назву скоротили до Центру спеціальних операцій "А", а також суттєво збільшили чисельність особового складу, що стало найбільшим розширенням за всю історію його існування.

Чому підрозділ називають "Альфою" та чим займаються спецпризначенці

Попри офіційну назву, Центр спеціальних операцій "А" вже багато років відомий українцям як "Альфа". Саме ця неофіційна назва закріпилася ще на початку діяльності підрозділу й поступово стала його своєрідною візитівкою.

Ще задовго до повномасштабної війни співробітники "Альфи" регулярно залучалися до виконання найскладніших силових операцій. Однією з перших резонансних місій став штурм київського дисциплінарного батальйону у 2000 році, коли двоє озброєних військовослужбовців захопили заручників. Після багатогодинних переговорів спецпризначенці успішно провели операцію та затримали нападників.

Спецпризначенці "Альфа" на човнах. Фото: пресслужба "Альфи" / Instagram

Згодом співробітники Центру забезпечували безпеку українського посольства в Іраку, брали участь у ліквідації озброєних злочинних угруповань та неодноразово звільняли заручників.

До найвідоміших операцій мирного часу належать нейтралізація озброєних злочинців в Одесі у 2011 році, спецоперація під час захоплення автобуса в Луцьку у 2020 році, а також звільнення заручників у столичному банку того ж року.

Спецпризначенці "Альфи" першими стали на захист України

Навесні 2014 року бійці Центру спеціальних операцій "А" одними з перших вступили у збройне протистояння з російськими та проросійськими силами на Донбасі. Уже 13 квітня вони виконували бойові завдання поблизу Слов'янська, а згодом брали участь у звільненні Краматорська, Маріуполя та інших населених пунктів.

Відпрацювання елементів зачистки примішень групами "А". Фото: пресслужба "Альфи" / Instagram

Спецпризначенці проводили контрдиверсійні операції, виявляли диверсійні групи, затримували бойовиків і забезпечували виконання спеціальних завдань у зоні антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил.

Однією з ключових операцій стало взяття під контроль аеродрому Краматорська у квітні 2014 року. Це дозволило українським силам налагодити перекидання військових, техніки та необхідного забезпечення до району бойових дій.

Повномасштабне вторгнення

Після 24 лютого 2022 року підрозділ фактично перейшов на новий рівень бойової роботи. Його співробітники брали участь в обороні Києва, Ірпеня, Бучі та Гостомеля, виконуючи найризикованіші завдання разом з іншими підрозділами Сил оборони України.

Пізніше спецпризначенці воювали на Харківщині, брали участь у звільненні Ізюма, Балаклії та Куп'янська, виконували бойові завдання на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі.

Окремою сторінкою історії стала спецоперація зі звільнення острова Зміїний. Українські військові діяли під щільним вогнем противника, а сама операція стала одним із важливих етапів повернення контролю над північно-західною частиною Чорного моря. Під час виконання завдання загинули двоє бійців ЦСО "А", яким посмертно присвоїли звання Героя України.

Спецпризначенець "А" керує дроном. Фото: пресслужба "Альфи" / Instagram

Не менш важливу роль підрозділ відіграв у боях за Бахмут. Там спецпризначенці виконували контрснайперські завдання, проводили розвідку, коригували артилерію та працювали із FPV-дронами, які згодом стали одним із головних інструментів сучасної війни.

Водночас разом із розвитком бойових дій змінювалися й можливості самого підрозділу. Якщо на початку повномасштабної війни основний акцент робився на штурмових діях і розвідці, то нині спецпризначенці дедалі частіше виконують комплексні місії із застосуванням сучасних технологій, що дозволяє ефективно діяти як на передовій, так і в глибокому тилу противника.

За роки повномасштабної війни спецпризначенці неодноразово демонстрували здатність швидко адаптуватися до нових викликів сучасного поля бою. Вони одними з перших масштабно почали використовувати FPV-дрони, а також активно інтегрували новітні технології у виконання бойових завдань. Саме безпілотні системи сьогодні є одним із ключових інструментів бойової роботи Центру.

Хто може стати бійцем "Альфи"

Потрапити до Центру спеціальних операцій "А" традиційно вважається одним із найскладніших завдань серед усіх силових структур України. Від кандидатів вимагають високого рівня фізичної підготовки, психологічної стійкості, професійних навичок та готовності працювати в екстремальних умовах.

Останніми роками підхід до комплектування змінився. Якщо раніше основну увагу приділяли військовослужбовцям із бойовим досвідом, то нині пройти відбір можуть і цивільні кандидати, які відповідають усім вимогам. Після успішного конкурсу вони проходять багатомісячну базову та спеціалізовану підготовку, а також можуть здобувати додаткові спеціалізації й навчатися за міжнародними програмами.

Як писали Новини.LIVE, спецпризначенці ЦСО третій місяць поспіль очолюють рейтинг найрезультативніших підрозділів Сил оборони України. Вони знищенили найбільшу кількість сил та засобів ворога. Загалом ліквідовано понад 8 000 російських військових та тисячі одиниць ворожої техніки.

Також Новини.LIVE нещодавно повідомляли, що бійці "Альфи" разом із Силами оборони вразили Кронштадтську військово-морську базу, 15-й арсенал ВМФ Росії та нафтобазу в Усть-Лабінську. Відповідне завдання поставив президент України Володимир Зеленський.