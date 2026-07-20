Я йду з посмішкою: Кір Стармер офіційно залишив посаду прем'єра Британії

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Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Кір Стармер щойно виголосив останню свою промову в якості прем’єр-міністра. Він сказав, що на посаді лідера лейбористів "вивів партію з історичної поразки у 2019 році, змінив так, щоб вона здобула переконливу перемогу на виборах 2024 року.



Він додав, що його уряд вивів дітей із бідності, скоротив імміграцію, зміцнив оборону та підвищив міжнародну репутацію Великої Британії.



Стармер зазначив, що "у світі, де наші вороги не зупиняться ні перед чим, щоб нас розділити", частково через "нашу непохитну рішучість перед хоробрим народом України", надзвичайно важливо, щоб країна об'єдналася.



Він побажав своєму наступнику Енді Бернему успіхів і подякував співробітникам Даунінг-стріт і своїй дружині Вікторії:



Я йду з гідністю, з усмішкою і пишаюся всім, чого ми досягли. Дуже дякую.



Після цього Стармер під гучні оплески вирушив до Букінгемського палацу, де подасть королю Чарльзу ІІІ заяву про свою відставку та запропонує Бернема як свого наступника.

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