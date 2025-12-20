Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Голос перервала куля снайпера — день народження Василя Сліпака

Голос перервала куля снайпера — день народження Василя Сліпака

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 07:30
Василь Сліпак — що треба знати про оперного співака
Оперний співак Василь Сліпак. Фото: кадр з відео

Оперний співак, Герой України Василь Сліпак 20 грудня мав святкувати свій 51-й день народження. Однак дев'ять років тому він загинув на фронті, захищаючи Україну.

Що потрібно знати про Василя Сліпака — читайте в матеріалі Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Що відомо про Василя Сліпака

Василь Сліпак народився 20 грудня 1974 року у Львові. Своє дитинство та юність він провів там. Ніхто в його родині професійно не займався музикою, але Василь співав з самого дитинства. В одному зі своїх інтерв'ю він розповідав, що його дуже підтримував його старший брат Орест. Саме він 1983 року відвів 9-річного Василя до львівської хорової капели "Дударик". 

Саме завдяки капелі у співака сформувався музичний смак і світогляд. Він виріс на творах українських композиторів і через усе своє життя проніс шану до української музики. Понад десять років Василь Сліпак співав у складі "Дударика". Він об'їздив пів світу та виступав на найпрестижніших сценах, зокрема, у Карнегі-голі, Соборі Паризької Богоматері, Варшавській філармонії тощо.

null
Василь Сліпак. Фото: day.kyiv.ua

Сліпак також багато гастролював, коли був студентом Львівської консерваторії. Вже у 19 років він взяв участь у відомому музичному конкурсі в Клермон-Феррані у Франції, здобувши Гран-прі та Приз глядацьких симпатій. У 1997 році співак пройшов конкурс та став артистом Паризької національної опери. Допоки Василь не долучився до лав Збройних сил України, він співпрацював із Паризькою оперою. 

З початку Революції Гідності 2013 року Василь Сліпак перебував у Франції і очолив там волонтерський рух, допомагаючи Україні. Він брав участь у багатьох мітингах у Парижі. У травні 2015 року співак поїхав добровольцем на фронт. Там він одразу отримав позивний "Міф" — на честь Мефістофеля, героя своєї улюбленої однойменної опери. 

Сліпак брав участь у боях за Авдіївку і вважав, що він має бути на війні і не може сидіти в Парижі, коли в Україні відбуваються такі події. 

Василь Сліпак на фронті
Василь Сліпак на фронті. Фото: RFE/RL

Василь Сліпак загинув 29 червня 2016 року в бою в районі смт Луганське у Бахмутському районі, Донецької області від кулі снайпера. Він прикривав своїх товаришів з кулемета.

Співака поховали на Личаківському кладовищі у Львові. У 2017 році указом Президента України "за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові" йому присвоєно звання "Герой України" (посмертно).

Нагадаємо, 12 грудня помер український співак Степан Гіга. Йому було 66 років. Його поховали на Личаківському кладовищі у Львові.

А 7 грудня помер лідер гурту ADAM Михайло Клименко. Він тривалий час перебував у комі на тлі важкої хвороби.

День народження співак опера фронт загибель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації