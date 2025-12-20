Василь Сліпак — що треба знати про оперного співака

Оперний співак Василь Сліпак. Фото: кадр з відео

Оперний співак, Герой України Василь Сліпак 20 грудня мав святкувати свій 51-й день народження. Однак дев'ять років тому він загинув на фронті, захищаючи Україну.

Що потрібно знати про Василя Сліпака — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Що відомо про Василя Сліпака

Василь Сліпак народився 20 грудня 1974 року у Львові. Своє дитинство та юність він провів там. Ніхто в його родині професійно не займався музикою, але Василь співав з самого дитинства. В одному зі своїх інтерв'ю він розповідав, що його дуже підтримував його старший брат Орест. Саме він 1983 року відвів 9-річного Василя до львівської хорової капели "Дударик".

Саме завдяки капелі у співака сформувався музичний смак і світогляд. Він виріс на творах українських композиторів і через усе своє життя проніс шану до української музики. Понад десять років Василь Сліпак співав у складі "Дударика". Він об'їздив пів світу та виступав на найпрестижніших сценах, зокрема, у Карнегі-голі, Соборі Паризької Богоматері, Варшавській філармонії тощо.

Василь Сліпак. Фото: day.kyiv.ua

Сліпак також багато гастролював, коли був студентом Львівської консерваторії. Вже у 19 років він взяв участь у відомому музичному конкурсі в Клермон-Феррані у Франції, здобувши Гран-прі та Приз глядацьких симпатій. У 1997 році співак пройшов конкурс та став артистом Паризької національної опери. Допоки Василь не долучився до лав Збройних сил України, він співпрацював із Паризькою оперою.

З початку Революції Гідності 2013 року Василь Сліпак перебував у Франції і очолив там волонтерський рух, допомагаючи Україні. Він брав участь у багатьох мітингах у Парижі. У травні 2015 року співак поїхав добровольцем на фронт. Там він одразу отримав позивний "Міф" — на честь Мефістофеля, героя своєї улюбленої однойменної опери.

Сліпак брав участь у боях за Авдіївку і вважав, що він має бути на війні і не може сидіти в Парижі, коли в Україні відбуваються такі події.

Василь Сліпак на фронті. Фото: RFE/RL

Василь Сліпак загинув 29 червня 2016 року в бою в районі смт Луганське у Бахмутському районі, Донецької області від кулі снайпера. Він прикривав своїх товаришів з кулемета.

Співака поховали на Личаківському кладовищі у Львові. У 2017 році указом Президента України "за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові" йому присвоєно звання "Герой України" (посмертно).

