Василий Слипак — что нужно знать об оперном певце

Оперный певец Василий Слипак. Фото: кадр из видео

Оперный певец, Герой Украины Василий Слипак 20 декабря должен был праздновать свой 51-й день рождения. Однако девять лет назад он погиб на фронте, защищая Украину.

Что нужно знать о Василии Слипаке — читайте в материале Новини.LIVE.

Что известно о Василии Слипаке

Василий Слипак родился 20 декабря 1974 года во Львове. Свое детство и юность он провел там. Никто в его семье профессионально не занимался музыкой, но Василий пел с самого детства. В одном из своих интервью он рассказывал, что его очень поддерживал его старший брат Орест. Именно он в 1983 году отвел 9-летнего Василия во львовскую хоровую капеллу "Дударик".

Именно благодаря капелле у певца сформировался музыкальный вкус и мировоззрение. Он вырос на произведениях украинских композиторов и через всю свою жизнь пронес уважение к украинской музыке. Более десяти лет Василий Слипак пел в составе "Дударика". Он объездил полмира и выступал на самых престижных сценах, в частности, в Карнеги-холле, Соборе Парижской Богоматери, Варшавской филармонии и тому подобное.

Василий Слипак. Фото: day.kyiv.ua

Слипак также много гастролировал, когда был студентом Львовской консерватории. Уже в 19 лет он принял участие в известном музыкальном конкурсе в Клермон-Ферране во Франции, получив Гран-при и Приз зрительских симпатий. В 1997 году певец прошел конкурс и стал артистом Парижской национальной оперы. Пока Василий не присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, он сотрудничал с Парижской оперой.

С начала Революции Достоинства 2013 года Василий Слипак находился во Франции и возглавил там волонтерское движение, помогая Украине. Он принимал участие во многих митингах в Париже. В мае 2015 года певец поехал добровольцем на фронт. Там он сразу получил позывной "Миф" — в честь Мефистофеля, героя своей любимой одноименной оперы.

Слипак участвовал в боях за Авдеевку и считал, что он должен быть на войне и не может сидеть в Париже, когда в Украине происходят такие события.

Василий Слипак на фронте. Фото: RFE/RL

Василий Слипак погиб 29 июня 2016 года в бою в районе пгт Луганское в Бахмутском районе Донецкой области от пули снайпера. Он прикрывал своих товарищей из пулемета.

Певца похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. В 2017 году указом Президента Украины "за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу" ему присвоено звание "Герой Украины" (посмертно).

Напомним, 12 декабря умер украинский певец Степан Гига. Ему было 66 лет. Его похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

А 7 декабря умер лидер группы ADAM Михаил Клименко. Он долгое время находился в коме на фоне тяжелой болезни.