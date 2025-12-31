Відео
Головна Новини дня Генерал-майор запасу СБУ оцінив шанси появи військ НАТО

Генерал-майор запасу СБУ оцінив шанси появи військ НАТО

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 13:08
Ягун заявив, що іноземних військ в Україні найближчим часом не буде
Президент Польщі Кароль Навроцький співає національний гімн під час візиту до польських військовослужбовців. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Україна та міжнародні партнери активно обговорюють можливість розміщення іноземних військ на території країни. Але реальної перспективи появи іноземних військових контингентів на території України найближчим часом немає, навіть попри політичні заяви та дискусії про безпекові гарантії від НАТО.

Про це заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Ягун пояснив, які є перспективи розміщення військ НАТО в Україні

За його словами, він не вірить у присутність американських чи інших західних військових підрозділів на українській території на нинішньому етапі війни. Ягун наголосив, що навіть держави-члени НАТО стикаються з серйозними труднощами, коли йдеться про розміщення своїх військ за межами власних кордонів.

"Литва країна НАТО, Литва країна ЄС. Литва, умовно кажучи, в безпековій зоні, яка забезпечується всіма можливими прикриттями. Вони не змогли сформувати повноцінну бригаду і досі не зможуть сформувати по одній простій причині. Німці не хочуть служити за межами Німеччини. Це про німців. Про французів так само можна розказати. За їхнім законодавством, за межами їхньої країни, можуть бути на постійній основі розташовані тільки іноземні регіони. Іноземний регіон складає 10 тисяч чоловік. Вони можуть відправити в Україну не більше тисячі, але двох. От і все. Що воно дасть?" — висловився Ягун.

Ягун зазначив, що така присутність, у кращому разі, могла б мати символічний або морально-психологічний характер. Він припустив, що у випадку відправлення іноземних підрозділів їхня дислокація була б обмежена прибережними регіонами, зокрема півднем України, без реальної участі у бойових діях.

Говорячи про Сполучені Штати, генерал-майор запасу нагадав, що найбільші американські військові бази в Європі розташовані в Німеччині. Навіть у Польщі, за його словами, американські підрозділи дислокуються переважно на заході країни, далеко від східного флангу.

"Щоб прийняти кардинальне рішення, для того, щоб розмістити їх хоча б у Львові, потрібне рішення не тільки президента, а ще підтвердження на законодавчому рівні. Тобто має бути голосування або в Конгресі, або там", — пояснив генерал-майор.

Нагадаємо, тим часом українські військові долучилися до відпрацювання бойового злагодження за 5 Статтею НАТО.

Водночас у НАТО визнали, що війська не готові до оперативного реагування та закликали пришвидшити забезпечення військових

Також Володимир Зеленський висловлювався щодо присутності міжнародних військ на території України.

Раніше радник Офісу Президента Михайло Подоляк називав країни, які готові відправити свої війська в Україну

Анастасія Постоєнко - Редактор
Анастасія Постоєнко
