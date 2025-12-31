Ягун заявил, что иностранных войск в Украине в ближайшее время не будет

Президент Польши Кароль Навроцкий поет национальный гимн во время визита к польским военнослужащим. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Украина и международные партнеры активно обсуждают возможность размещения иностранных войск на территории страны. Но реальной перспективы появления иностранных военных контингентов на территории Украины в ближайшее время нет, даже несмотря на политические заявления и дискуссии о гарантиях безопасности от НАТО.

Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире Ранок.LIVE.

Ягун объяснил, какие есть перспективы размещения войск НАТО в Украине

По его словам, он не верит в присутствие американских или других западных военных подразделений на украинской территории на нынешнем этапе войны. Ягун отметил, что даже государства-члены НАТО сталкиваются с серьезными трудностями, когда речь идет о размещении своих войск за пределами собственных границ.

"Литва страна НАТО, Литва страна ЕС. Литва, условно говоря, в зоне безопасности, которая обеспечивается всеми возможными прикрытиями. Они не смогли сформировать полноценную бригаду и до сих пор не смогут сформировать по одной простой причине. Немцы не хотят служить за пределами Германии. Это про немцев. О французах так же можно рассказать. По их законодательству, за пределами их страны, могут быть на постоянной основе расположены только иностранные регионы. Иностранный регион составляет 10 тысяч человек. Они могут отправить в Украину не более тысячи, но двух. Вот и все. Что оно даст?" — высказался Ягун.

Ягун отметил, что такое присутствие, в лучшем случае, могло бы иметь символический или морально-психологический характер. Он предположил, что в случае отправки иностранных подразделений их дислокация была бы ограничена прибрежными регионами, в частности югом Украины, без реального участия в боевых действиях.

Говоря о Соединенных Штатах, генерал-майор запаса напомнил, что крупнейшие американские военные базы в Европе расположены в Германии. Даже в Польше, по его словам, американские подразделения дислоцируются преимущественно на западе страны, вдали от восточного фланга.

"Чтобы принять кардинальное решение, для того, чтобы разместить их хотя бы во Львове, нужно решение не только президента, а еще подтверждение на законодательном уровне. То есть должно быть голосование или в Конгрессе, или там", — пояснил генерал-майор.

Напомним, тем временем украинские военные присоединились к отработке боевого слаживания по 5 Статье НАТО.

В то же время в НАТО признали, что войска не готовы к оперативному реагированию и призвали ускорить обеспечение военных.

Также Владимир Зеленский высказывался о присутствии международных войск на территории Украины.

Ранее советник Офиса Президента Михаил Подоляк называл страны, которые готовы отправить свои войска в Украину.