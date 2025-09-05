Фіцо запропонував Зеленському досвід Словаччини щодо вступу в ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі 5 вересня 2025 року. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 5 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Словацький прем'єр запропонував українському лідеру досвід його країни щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це Роберт Фіцо сказав під час заяв для медіа у п'ятницю, 5 вересня.

Під час сьогоднішнього візиту до України Роберт Фіцо запропонував Зеленському досвід словацького уряду в процесі вступу до ЄС.

"Я запропонував пану президенту весь досвід який має уряд Словаччини, адже перед процесом вступу ми зробили чимало фатальних помилок, які, якби ми не зробили, наше становище у ЄС можливо, могло б бути ще сильнішим, аніж є наразі", — сказав прем’єр-міністр Словаччини.

