Фіцо запропонував Зеленському досвід Словаччини щодо вступу в ЄС

Фіцо запропонував Україні досвід Словаччини щодо вступу в ЄС
У п'ятницю, 5 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Словацький прем'єр запропонував українському лідеру досвід його країни щодо вступу до Європейського Союзу.
Про це Роберт Фіцо сказав під час заяв для медіа у п'ятницю, 5 вересня.
Фіцо зробив пропозицію Зеленському щодо вступу України в ЄС
Під час сьогоднішнього візиту до України Роберт Фіцо запропонував Зеленському досвід словацького уряду в процесі вступу до ЄС.
"Я запропонував пану президенту весь досвід який має уряд Словаччини, адже перед процесом вступу ми зробили чимало фатальних помилок, які, якби ми не зробили, наше становище у ЄС можливо, могло б бути ще сильнішим, аніж є наразі", — сказав прем’єр-міністр Словаччини.
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки для України.
Раніше президент Зеленський розкрив деталі зустрічі з Фіцо та розповів, які теми вдалося обговорити лідерам 5 вересня.
Читайте Новини.LIVE!