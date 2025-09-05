Відео
Головна Новини дня Фіцо запропонував Україні досвід Словаччини щодо вступу в ЄС

Фіцо запропонував Україні досвід Словаччини щодо вступу в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 18:53
Фіцо запропонував Зеленському досвід Словаччини щодо вступу в ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі 5 вересня 2025 року. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 5 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Словацький прем'єр запропонував українському лідеру досвід його країни щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це Роберт Фіцо сказав під час заяв для медіа у п'ятницю, 5 вересня.

Читайте також:

Фіцо зробив пропозицію Зеленському щодо вступу України в ЄС

Під час сьогоднішнього візиту до України Роберт Фіцо запропонував Зеленському досвід словацького уряду в процесі вступу до ЄС.

"Я запропонував пану президенту весь досвід який має уряд Словаччини, адже перед процесом вступу ми зробили чимало фатальних помилок, які, якби ми не зробили, наше становище у ЄС можливо, могло б бути ще сильнішим, аніж є наразі", — сказав прем’єр-міністр Словаччини.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки для України.

Раніше президент Зеленський розкрив деталі зустрічі з Фіцо та розповів, які теми вдалося обговорити лідерам 5 вересня.

Володимир Зеленський Європейський союз Словаччина війна в Україні Роберт Фіцо
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
