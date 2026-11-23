Будівля російського Газпрому. Фото ілюстративне: УНІАН

У Фінляндії намагаються стягнути з Росії та "Газпрому" понад 25 мільярдів євро за рішеннями міжнародних арбітражів. Йдеться про борги через припинення постачання газу до Європи, вилучення інвестицій та захоплення українських активів у Криму. Однак отримати всю суму буде складно через нестачу російського майна.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на фінське видання Yle.

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Росія заборгувала мільярди

За інформацією Yle, у Фінляндії відкрили виконавчі провадження за трьома рішеннями міжнародних арбітражів. Загальна сума вимог перевищує 25 мільярдів євро. Раніше фінська служба примусового виконання рішень не стикалася з боргами такого масштабу.

Найбільшу суму, близько 16,4 мільярда євро, намагаються стягнути з компанії "Газпром експорт". У 2022 році вона припинила постачання газу німецькій енергетичній компанії Uniper та іншим європейським споживачам. Через порушення контрактів Uniper довелося закуповувати газ на ринку за значно вищими цінами, щоб виконувати свої зобов'язання перед клієнтами. Компанія зазнала великих збитків, а в червні 2024 року Стокгольмський арбітраж присудив їй понад 13 мільярдів євро компенсації. Фінська державна компанія Fortum, яка раніше володіла контрольним пакетом Uniper, також зазнала значних фінансових втрат через газову кризу.

Компенсація за український Крим

Ще близько 9,2 мільярда євро вимагають безпосередньо від російської держави. Зокрема, люксембурзька компанія Yukos Capital намагається отримати 4,3 мільярда євро за незаконне вилучення інвестицій, пов'язаних із колишньою російською нафтовою компанією ЮКОС. Підставою стало рішення міжнародного арбітражу 2021 року. Інша справа стосується українського "Нафтогазу" та його дочірніх компаній. Вони вимагають від Росії 4,9 мільярда євро за активи, які окупанти захопили в Криму після 2014 року. У квітні 2023 року арбітраж у Гаазі зобов'язав РФ компенсувати українській компанії завдані збитки.

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Чи вдасться стягнути гроші

За даними видання, попри рішення міжнародних арбітражів, отримати всі кошти навряд чи вдасться. Росія та "Газпром" не мають у Фінляндії достатньо майна, яке можна арештувати й продати для погашення боргів. За позовами "Нафтогазу" та його дочірніх компаній у країні вже арештували російські активи вартістю десятки мільйонів євро. Серед них нерухомість, частки в житлових компаніях та кошти.

Однак на початку листопада Апеляційний суд Гельсінкі призупинив нові арешти після рішення суду в Гаазі, який поставив під сумнів повноваження арбітражу щодо значної частини вимог. Раніше арештоване майно залишається під обмеженнями. Росія оскаржує рішення про компенсації та їх виконання в судах різних країн. До завершення відповідних проваджень арештовані активи не можуть продати.

Нагадаємо, Україна також працює над тим, щоб отримати понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів. У серпні міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про пошук юридичних механізмів для використання цих коштів на відбудову країни. Одним із можливих шляхів стягнення російських коштів став спеціальний механізм компенсацій під егідою Ради Європи. У вересні ПАРЄ підготувала до розгляду проєкт, який передбачав використання заморожених активів РФ для виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини.

Питання використання російських коштів порушили й під час зустрічі міністрів закордонних справ України та Польщі. У вересні Радослав Сікорський заявив, що обидві країни домагатимуться спрямування заморожених активів на українську оборону. За його словами, ці гроші варто використати вже під час війни, а не чекати початку відбудови.