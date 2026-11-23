Здание российской компании "Газпром". Фото иллюстративное: УНИАН

В Финляндии пытаются взыскать с России и "Газпрома" более 25 миллиардов евро в соответствии с решениями международных арбитражных судов. Речь идет о долгах, связанных с прекращением поставок газа в Европу, изъятием инвестиций и захватом украинских активов в Крыму. Однако получить всю сумму будет сложно из-за нехватки российского имущества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на финское издание Yle.

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Россия задолжала миллиарды

По информации Yle, в Финляндии открыты исполнительные производства по трем решениям международных арбитражных судов. Общая сумма требований превышает 25 миллиардов евро. Ранее финская служба принудительного исполнения решений не сталкивалась с долгами такого масштаба.

Наибольшую сумму, около 16,4 миллиарда евро, пытаются взыскать с компании "Газпром экспорт". В 2022 году она прекратила поставки газа немецкой энергетической компании Uniper и другим европейским потребителям. Из-за нарушения контрактов Uniper пришлось закупать газ на рынке по значительно более высоким ценам, чтобы выполнять свои обязательства перед клиентами. Компания понесла большие убытки, а в июне 2024 года Стокгольмский арбитраж присудил ей более 13 миллиардов евро компенсации. Финская государственная компания Fortum, ранее владевшая контрольным пакетом акций Uniper, также понесла значительные финансовые потери из-за газового кризиса.

Компенсация за украинский Крым

Еще около 9,2 миллиарда евро требуют непосредственно от российского государства. В частности, люксембургская компания Yukos Capital пытается получить 4,3 миллиарда евро за незаконное изъятие инвестиций, связанных с бывшей российской нефтяной компанией "ЮКОС". Основанием послужило решение международного арбитража 2021 года. Другое дело касается украинского «Нафтогаза» и его дочерних компаний. Они требуют от России 4,9 миллиарда евро за активы, которые оккупанты захватили в Крыму после 2014 года. В апреле 2023 года арбитраж в Гааге обязал РФ компенсировать украинской компании нанесенный ущерб.

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Удастся ли взыскать деньги

По данным издания, несмотря на решения международных арбитражей, получить все средства вряд ли удастся. У России и "Газпрома" в Финляндии нет достаточного количества имущества, которое можно было бы арестовать и продать для погашения долгов. По искам «Нафтогаза» и его дочерних компаний в стране уже арестованы российские активы стоимостью в десятки миллионов евро. Среди них — недвижимость, доли в жилищных компаниях и денежные средства.

Однако в начале ноября Апелляционный суд Хельсинки приостановил новые аресты после решения суда в Гааге, который поставил под сомнение полномочия арбитража в отношении значительной части требований. Ранее арестованное имущество остается под ограничениями. Россия оспаривает решения о компенсациях и их исполнение в судах разных стран. До завершения соответствующих разбирательств арестованные активы не могут быть проданы.

Напомним, Украина также работает над тем, чтобы получить более 200 миллиардов евро замороженных российских активов. В августе министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о поиске юридических механизмов для использования этих средств на восстановление страны. Одним из возможных путей взыскания российских средств стал специальный механизм компенсаций под эгидой Совета Европы. В сентябре ПАСЕ подготовила к рассмотрению проект, предусматривающий использование замороженных активов РФ для выплат в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека.

Вопрос об использовании российских средств поднимался и во время встречи министров иностранных дел Украины и Польши. В сентябре Радослав Сикорский заявил, что обе страны будут добиваться направления замороженных активов на нужды украинской обороны. По его словам, эти деньги следует использовать уже во время войны, а не ждать начала восстановления.