Евакуація під атакою FPV: яким було перемир'я на фронті на Великдень

Військовий ЗСУ. Фото: Ірина Рибакова/Пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил України

Російські окупанти цинічно зірвали так зване Великоднє перемир'я на Куп'янському напрямку, цілеспрямовано атакуючи евакуаційні та логістичні шляхи ЗСУ. Загарбники не припиняли штурмів попри втрати та складні погодні умови, намагаючись прорвати українську оборону.

Про це в ефірі Ранок.LIVE ексклюзивно заявив начальник служби інформації та комунікації 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" Віталій Міловідов.

Російські війська взагалі не дотримувалися перемир'я на Великдень

"Ворог зовсім не полишає спроб просування. Жодна погода їм, морози і все інше, не зупиняло їх від наміру для того, щоб просунутися з усіх боків і надалі рухатися в бік населеного пункту Куп'янськ. Щодо перемир'я, жодного перемир'я не було. Артилерія, FPV інші засоби враження, піхота, розвідка, все як працювало, так і працювало", — зазначив Віталій Міловідов.

Військовий підкреслив, що росіяни не застосовували деякы види зброї на Велидень, але все одно роблять величезну ставку на безпілотники. Йдеться про десятки й сотні ударів FPV-дронами, використання дронів типу "Молнія" та апаратів на оптоволокні.

Також окупанти активно використовують безпілотники для дистанційного мінування українських територій на фронті. Окрім того, росіяни свідомо полювали на евакуаційні машини.

"Ворог не дозволив цього здійснити абсолютно. Тобто всі намагання, які здійснили ротації або логістичні підвози, або евакуаційні, піддавалися вмотивованому виявленню і спробам враження. Тому це не відрізнялося зовсім від будь-якого буденного дня на фронті", — наголосив речник.

Як писали раніше Новини.LIVE, у Генштабі ЗСУ підтвердили, що готові на режим тиші, який мав би діяти з суботи, 11 квітня о 16:00. Проте, там заявили, що будуть дзеркально реагувати на атаки ворога.

Російські війська і не думали припиняти атаки на Великдень. Вже того дня з 16:00 було зафіксовано понад 400 атак з боку російських військ по позиціях на фронті та мирному населенню.

Тим часом окупанти продовжують накопичувати сили на Харківщині. Так начальник пресслужби бригади "Помста" Євген Роженюк пояснив, що вдалося помітити українській розвідці.