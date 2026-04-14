Главная Новости дня Эвакуация под атакой FPV: каким было перемирие на фронте на Пасху

Эвакуация под атакой FPV: каким было перемирие на фронте на Пасху

Дата публикации 14 апреля 2026 11:45
Военный ВСУ. Фото: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады Холодного Яра Вооруженных Сил Украины

Российские оккупанты цинично сорвали так называемое Пасхальное перемирие на Купянском направлении, целенаправленно атакуя эвакуационные и логистические пути ВСУ. Захватчики не прекращали штурмов несмотря на потери и сложные погодные условия, пытаясь прорвать украинскую оборону.

Об этом в эфире Ранок.LIVE эксклюзивно заявил начальник службы информации и коммуникации 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов.

Российские войска вообще не придерживались перемирия на Пасху

"Враг совсем не оставляет попыток продвижения. Ни одна погода им, морозы и все остальное, не останавливало их от намерения для того, чтобы продвинуться со всех сторон и в дальнейшем двигаться в сторону населенного пункта Купянск. Что касается перемирия, никакого перемирия не было. Артиллерия, FPV другие средства поражения, пехота, разведка, все как работало, так и работало", — отметил Виталий Миловидов.

Военный подчеркнул, что россияне не применяли некоторые виды оружия на Пасху, но все равно делают огромную ставку на беспилотники. Речь идет о десятках и сотнях ударов FPV-дронами, использовании дронов типа "Молния" и аппаратов на оптоволокне.

Также оккупанты активно используют беспилотники для дистанционного минирования украинских территорий на фронте. Кроме того, россияне сознательно охотились на эвакуационные машины.

"Враг не позволил этого осуществить абсолютно. То есть все попытки, которые осуществили ротации или логистические подвозы, или эвакуационные, подвергались мотивированному выявлению и попыткам поражения. Поэтому это не отличалось совсем от любого будничного дня на фронте", — подчеркнул спикер.

Как писали ранее Новини.LIVE, в Генштабе ВСУ подтвердили, что готовы на режим тишины, который должен был бы действовать с субботы, 11 апреля в 16:00. Однако, там заявили, что будут зеркально реагировать на атаки врага.

Российские войска и не думали прекращать атаки на Пасху. Уже в тот день с 16:00 было зафиксировано более 400 атак со стороны российских войск по позициям на фронте и мирному населению.

Между тем оккупанты продолжают накапливать силы на Харьковщине. Так начальник пресс-службы бригады "Месть" Евгений Роженюк объяснил, что удалось заметить украинской разведке.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
