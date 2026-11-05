Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган хоче обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним зусилля щодо завершення війни в Україні. Про такий намір він заявив після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі минулого тижня. Водночас турецькі посадовці вже ведуть переговори з обома сторонами щодо можливої зустрічі представників України та Росії в Туреччині.

Про це Ердоган сказав журналістам під час повернення з Південної Кореї, інформує Новини.LIVE.

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Ердоган хоче обговорити з Путіним завершення війни в Україні

Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що хоче провести переговори з главою Кремля Путіним, щоб обговорити позицію Росії щодо завершення війни в Україні. Він також підтвердив готовність Анкари й надалі сприяти продовженню переговорів між Україною та РФ.

Ердоган пояснив, що після зустрічі з Володимиром Зеленським Туреччина має намір обговорити це питання і з російською стороною. Він додав, що його колеги, зокрема міністр закордонних справ, проводитимуть переговори з партнерами, щоб підготувати Росію до такої зустрічі.

"Як Туреччина, ми робимо все можливе, щоб відкрити шлях до миру, і будемо продовжувати це робити. Після цієї зустрічі з паном Зеленським ми хочемо також провести переговори з паном Путіним, щоб розглянути російський аспект цього питання. Тим часом мої колеги, насамперед міністр закордонних справ, проведуть переговори зі своїми партнерами й, сподіваємося, підготують російську сторону до цієї зустрічі", — йдеться у коментарях Ердогана.

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За даними Reuters, міністр закордонних справ Туреччини та інші відповідальні посадовці ведуть переговори з представниками України та Росії щодо можливої зустрічі сторін на турецькій території.

Що кажуть у Кремлі про можливу розмову Ердогана та Путіна

Речник Кремля Дмитро Пєсков також прокоментував можливість розмови між президентами Туреччини та Росії. За його словами, наразі конкретних планів щодо такого контакту немає.

Водночас Пєсков зазначив, що за потреби розмову Ердогана та Путіна можна організувати в стислі терміни.

Новини.LIVE інформували, що Україна та Туреччина обговорюють співпрацю у сфері супутникових і космічних технологій, а також оцінюють можливості спільних проєктів. Володимир Зеленський наголосив, що розвиток власних технологій важливий для безпеки обох держав, хоча реалізувати такі плани непросто. Крім космічної галузі, країни планують розширювати взаємодію в енергетиці та оборонній промисловості.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Путіним у Туреччині. Він сподівається, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган допоможе організувати переговори завдяки своїм контактам із главою Кремля. За словами Зеленського, особиста зустріч потрібна, щоб обговорити питання, які не вдається вирішити делегаціям і технічним групам.

Новини.LIVE повідомляли, що 31 жовтня 2026 року Володимир Зеленський прибув до Стамбула разом із робочою командою для переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили зміцнення безпеки українців, розвиток двостороннього партнерства, дипломатичні перспективи та судноплавство в Чорному морі.