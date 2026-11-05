Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным окончание войны в Украине

Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным окончание войны в Украине

Ua ru
5 ноября 2026 17:07
Эрдоган хочет обсудить с Путиным окончание войны в Украине Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным меры по прекращению войны в Украине. Об этом он заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле на прошлой неделе. В то же время турецкие чиновники уже ведут переговоры с обеими сторонами о возможной встрече представителей Украины и России в Турции.

Об этом Эрдоган сообщил журналистам по возвращении из Южной Кореи, пишет Новини.LIVE.

Реклама

Эрдоган хочет обсудить с Путиным прекращение войны в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести переговоры с главой Кремля Путиным, чтобы обсудить позицию России относительно завершения войны в Украине. Он также подтвердил готовность Анкары и в дальнейшем содействовать продолжению переговоров между Украиной и РФ.

Эрдоган пояснил, что после встречи с Владимиром Зеленским Турция намерена обсудить этот вопрос и с российской стороной. Он добавил, что его коллеги, в частности министр иностранных дел, будут вести переговоры с партнерами, чтобы подготовить Россию к такой встрече.

"Как Турция, мы делаем все возможное, чтобы открыть путь к миру, и будем продолжать это делать. После этой встречи с господином Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российский аспект этого вопроса. Тем временем мои коллеги, прежде всего министр иностранных дел, проведут переговоры со своими партнерами и, надеемся, подготовят российскую сторону к этой встрече", — говорится в комментариях Эрдогана.

Читайте также:

По данным Reuters, министр иностранных дел Турции и другие ответственные чиновники ведут переговоры с представителями Украины и России о возможной встрече сторон на турецкой территории.

Что говорят в Кремле о возможном разговоре Эрдогана и Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал возможность беседы между президентами Турции и России. По его словам, на данный момент конкретных планов относительно такого контакта нет.

В то же время Песков отметил, что при необходимости встречу Эрдогана и Путина можно организовать в сжатые сроки.

Новини.LIVE сообщали, что Украина и Турция обсуждают сотрудничество в сфере спутниковых и космических технологий, а также оценивают возможности совместных проектов. Владимир Зеленский подчеркнул, что развитие собственных технологий важно для безопасности обоих государств, хотя реализовать такие планы непросто. Помимо космической отрасли, страны планируют расширять взаимодействие в энергетике и оборонной промышленности.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Путиным в Турции. Он надеется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поможет организовать переговоры благодаря своим контактам с главой Кремля. По словам Зеленского, личная встреча необходима для обсуждения вопросов, которые не удается решить делегациям и техническим группам.

Новини.LIVE сообщали, что 31 октября 2026 года Владимир Зеленский прибыл в Стамбул вместе с рабочей командой для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили укрепление безопасности украинцев, развитие двустороннего партнерства, дипломатические перспективы и судоходство в Чёрном море.

Турция владимир путин переговоры Реджеп Эрдоган Россия Стамбул мирные переговоры прекращение огня
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации