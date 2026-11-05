Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным меры по прекращению войны в Украине. Об этом он заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле на прошлой неделе. В то же время турецкие чиновники уже ведут переговоры с обеими сторонами о возможной встрече представителей Украины и России в Турции.

Об этом Эрдоган сообщил журналистам по возвращении из Южной Кореи, пишет Новини.LIVE.

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Эрдоган хочет обсудить с Путиным прекращение войны в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести переговоры с главой Кремля Путиным, чтобы обсудить позицию России относительно завершения войны в Украине. Он также подтвердил готовность Анкары и в дальнейшем содействовать продолжению переговоров между Украиной и РФ.

Эрдоган пояснил, что после встречи с Владимиром Зеленским Турция намерена обсудить этот вопрос и с российской стороной. Он добавил, что его коллеги, в частности министр иностранных дел, будут вести переговоры с партнерами, чтобы подготовить Россию к такой встрече.

"Как Турция, мы делаем все возможное, чтобы открыть путь к миру, и будем продолжать это делать. После этой встречи с господином Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российский аспект этого вопроса. Тем временем мои коллеги, прежде всего министр иностранных дел, проведут переговоры со своими партнерами и, надеемся, подготовят российскую сторону к этой встрече", — говорится в комментариях Эрдогана.

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По данным Reuters, министр иностранных дел Турции и другие ответственные чиновники ведут переговоры с представителями Украины и России о возможной встрече сторон на турецкой территории.

Что говорят в Кремле о возможном разговоре Эрдогана и Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал возможность беседы между президентами Турции и России. По его словам, на данный момент конкретных планов относительно такого контакта нет.

В то же время Песков отметил, что при необходимости встречу Эрдогана и Путина можно организовать в сжатые сроки.

Новини.LIVE сообщали, что Украина и Турция обсуждают сотрудничество в сфере спутниковых и космических технологий, а также оценивают возможности совместных проектов. Владимир Зеленский подчеркнул, что развитие собственных технологий важно для безопасности обоих государств, хотя реализовать такие планы непросто. Помимо космической отрасли, страны планируют расширять взаимодействие в энергетике и оборонной промышленности.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Путиным в Турции. Он надеется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поможет организовать переговоры благодаря своим контактам с главой Кремля. По словам Зеленского, личная встреча необходима для обсуждения вопросов, которые не удается решить делегациям и техническим группам.

Новини.LIVE сообщали, что 31 октября 2026 года Владимир Зеленский прибыл в Стамбул вместе с рабочей командой для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили укрепление безопасности украинцев, развитие двустороннего партнерства, дипломатические перспективы и судоходство в Чёрном море.