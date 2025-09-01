Zelensky states the number of athletes killed during the war

Zelensky reveals how many athletes have died during the war
Президент України Володимир Зеленський назвав кількість спортсменів, що загинули за час повномасштабної війни Росії проти України. За його даними, йдеться про більш ніж 600 спортсменів і тренерів
Про це глава держави повідомив у понеділок, 1 вересня, в Telegram.
Зеленський про втрати серед спортсменів за час війни
У понеділок, 1 вересня, Володимир Зеленський поговорив із президенткою Міжнародного Олімпійського комітету Кірсті Ковентрі.
Лідер України привітав її з обранням на посаду, побажав успіху та подякував за підтримку держави та українських спортсменів і спортсменок з боку МОК.
"На жаль, Росія продовжує свою агресію та не робить жодних кроків до миру. Зараз у світі немає більшого руйнівника спортивної інфраструктури й навіть самих принципів олімпізму, ніж російська держава", — зазначив президент.
Зеленський наголосив, що за час повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, були зруйновані сотні наших спортивних об’єктів.
А також додав, що кожну спортивну подію, до якої Росія дотягується, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це пропаганда ненависті та війни.
"Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом. Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі й щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі.
Ми готові поділитися всією необхідною інформацією. Буду радий бачити пані Кірсті в Україні", — резюмував лідер країни.
Нещодавно українська розвідка розкрила імена російських спортсменів, які підтримали повномасштабну війну Путіна проти України.
А українські атлети виступили проти змагань з росіянами, записавши відповідне відеозвернення.