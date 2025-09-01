Icon - support the ZSU Support Ukraine’s Army
Main News of the day Zelensky reveals how many athletes have died during the war

Zelensky reveals how many athletes have died during the war

Ua en ru
Publication time 2 September 2025 08:14
Zelensky states the number of athletes killed during the war
President of Ukraine Volodymyr Zelensky. Photo: Zelensky/Telegram

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість спортсменів, що загинули за час повномасштабної війни Росії проти України. За його даними, йдеться про більш ніж 600 спортсменів і тренерів

Про це глава держави повідомив у понеділок, 1 вересня, в Telegram.

Зеленський про втрати серед спортсменів за час війни

У понеділок, 1 вересня, Володимир Зеленський поговорив із президенткою Міжнародного Олімпійського комітету Кірсті Ковентрі.

Лідер України привітав її з обранням на посаду, побажав успіху та подякував за підтримку держави та українських спортсменів і спортсменок з боку МОК.

"На жаль, Росія продовжує свою агресію та не робить жодних кроків до миру. Зараз у світі немає більшого руйнівника спортивної інфраструктури й навіть самих принципів олімпізму, ніж російська держава", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що за час повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, були зруйновані сотні наших спортивних об’єктів.

А також додав, що кожну спортивну подію, до якої Росія дотягується, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це пропаганда ненависті та війни.

"Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом. Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі й щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі.

Ми готові поділитися всією необхідною інформацією. Буду радий бачити пані Кірсті в Україні", — резюмував лідер країни.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нещодавно українська розвідка розкрила імена російських спортсменів, які підтримали повномасштабну війну Путіна проти України.

А українські атлети виступили проти змагань з росіянами, записавши відповідне відеозвернення.

Volodymyr Zelensky shelling war in Ukraine russia sportsmen dead
Yevtushenko Alina - editor
Author
Yevtushenko Alina
