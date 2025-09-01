Zelensky states the number of athletes killed during the war

President of Ukraine Volodymyr Zelensky. Photo: Zelensky/Telegram

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість спортсменів, що загинули за час повномасштабної війни Росії проти України. За його даними, йдеться про більш ніж 600 спортсменів і тренерів

Про це глава держави повідомив у понеділок, 1 вересня, в Telegram.

Зеленський про втрати серед спортсменів за час війни

У понеділок, 1 вересня, Володимир Зеленський поговорив із президенткою Міжнародного Олімпійського комітету Кірсті Ковентрі.

Лідер України привітав її з обранням на посаду, побажав успіху та подякував за підтримку держави та українських спортсменів і спортсменок з боку МОК.

"На жаль, Росія продовжує свою агресію та не робить жодних кроків до миру. Зараз у світі немає більшого руйнівника спортивної інфраструктури й навіть самих принципів олімпізму, ніж російська держава", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що за час повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, були зруйновані сотні наших спортивних об’єктів.

А також додав, що кожну спортивну подію, до якої Росія дотягується, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це пропаганда ненависті та війни.

"Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом. Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі й щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі.

Ми готові поділитися всією необхідною інформацією. Буду радий бачити пані Кірсті в Україні", — резюмував лідер країни.

Нещодавно українська розвідка розкрила імена російських спортсменів, які підтримали повномасштабну війну Путіна проти України.

А українські атлети виступили проти змагань з росіянами, записавши відповідне відеозвернення.