Зеленский назвал количество погибших спортсменов за время войны

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество спортсменов, погибших за время полномасштабной войны России против Украины. По его данным, речь идет о более чем 600 спортсменах и тренерах

Об этом глава государства сообщил в понедельник, 1 сентября, в Telegram.

Зеленский о потерях среди спортсменов за время войны

В понедельник, 1 сентября, Владимир Зеленский поговорил с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

Лидер поздравил ее с избранием на должность, пожелал успеха и поблагодарил за поддержку Украины и украинских спортсменов и спортсменок со стороны МОК.

"К сожалению, Россия продолжает свою агрессию и не делает никаких шагов к миру. Сейчас в мире нет большего разрушителя спортивной инфраструктуры и даже самих принципов олимпизма, чем российское государство", — отметил президент.

Зеленский отметил, что за время полномасштабной войны от российских ударов погибли более 600 украинских спортсменов и тренеров, были разрушены сотни наших спортивных объектов.

А также добавил, что каждое спортивное событие, до которого Россия дотягивается, она всегда пытается выкрутить в пользу своей государственной пропаганде, а это пропаганда ненависти и войны.

"Поэтому надо держать дистанцию между спортивным движением и этим российским злом. Говорили сейчас, в частности, о подготовке к зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Не только мы в Украине, но и многие другие страны, защищающие жизнь, одинаково рассчитывают, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже и в отношении агрессивной России, и в отношении ее сообщницы Беларуси.

Мы готовы поделиться всей необходимой информацией. Буду рад видеть госпожу Кирсти в Украине", — резюмировал лидер страны.

Недавно украинская разведка раскрыла имена российских спортсменов, которые поддержали полномасштабную войну Путина против Украины.

А украинские атлеты выступили против соревнований с россиянами, записав соответствующее видеообращение.