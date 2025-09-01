Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский раскрыл, сколько спортсменов погибло за время войны

Зеленский раскрыл, сколько спортсменов погибло за время войны

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 19:59
Зеленский назвал количество погибших спортсменов за время войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество спортсменов, погибших за время полномасштабной войны России против Украины. По его данным, речь идет о более чем 600 спортсменах и тренерах

Об этом глава государства сообщил в понедельник, 1 сентября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о потерях среди спортсменов за время войны

В понедельник, 1 сентября, Владимир Зеленский поговорил с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

Лидер поздравил ее с избранием на должность, пожелал успеха и поблагодарил за поддержку Украины и украинских спортсменов и спортсменок со стороны МОК.

"К сожалению, Россия продолжает свою агрессию и не делает никаких шагов к миру. Сейчас в мире нет большего разрушителя спортивной инфраструктуры и даже самих принципов олимпизма, чем российское государство", — отметил президент.

Зеленский отметил, что за время полномасштабной войны от российских ударов погибли более 600 украинских спортсменов и тренеров, были разрушены сотни наших спортивных объектов.

А также добавил, что каждое спортивное событие, до которого Россия дотягивается, она всегда пытается выкрутить в пользу своей государственной пропаганде, а это пропаганда ненависти и войны.

"Поэтому надо держать дистанцию между спортивным движением и этим российским злом. Говорили сейчас, в частности, о подготовке к зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Не только мы в Украине, но и многие другие страны, защищающие жизнь, одинаково рассчитывают, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже и в отношении агрессивной России, и в отношении ее сообщницы Беларуси.

Мы готовы поделиться всей необходимой информацией. Буду рад видеть госпожу Кирсти в Украине", — резюмировал лидер страны.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Недавно украинская разведка раскрыла имена российских спортсменов, которые поддержали полномасштабную войну Путина против Украины.

А украинские атлеты выступили против соревнований с россиянами, записав соответствующее видеообращение.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине Россия спортсмены погибшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации