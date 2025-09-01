Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розкрив, скільки спортсменів загинуло за час війни

Зеленський розкрив, скільки спортсменів загинуло за час війни

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 19:59
Зеленський назвав кількість загиблих спортсменів за час війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість спортсменів, що загинули за час повномасштабної війни Росії проти України. За його даними, йдеться про більш ніж 600 спортсменів і тренерів

Про це глава держави повідомив у понеділок, 1 вересня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про втрати серед спортсменів за час війни

У понеділок, 1 вересня, Володимир Зеленський поговори із президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі.

Лідер привітав її з обранням на посаду, побажав успіху та подякував за підтримку України й українських спортсменів і спортсменок з боку МОК.

"На жаль, Росія продовжує свою агресію та не робить жодних кроків до миру. Зараз у світі немає більшого руйнівника спортивної інфраструктури й навіть самих принципів олімпізму, ніж російська держава", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що за час повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, були зруйновані сотні наших спортивних об’єктів.

А також додав, що кожну спортивну подію, до якої Росія дотягується, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це пропаганда ненависті та війни.

"Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом. Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі й щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі.

Ми готові поділитися всією необхідною інформацією. Буду радий бачити пані Кірсті в Україні", — резюмував лідер країни.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нещодавно українська розвідка розкрила імена російських спортсменів, які підтримали повномасштабну війну Путіна проти України.

А українські атлети виступили проти змагань з росіянами, записавши відповідне відеозвернення.

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні Росія спортсмени загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації