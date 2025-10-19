Відео
Україна
Експосол Пристайко відповів, чи закінчиться війна до кінця року

Експосол Пристайко відповів, чи закінчиться війна до кінця року

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 11:10
Оновлено: 11:10
Пристайко заявив, що швидкого завершення війни в Україні не буде
Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії (2020—2023 роки). Фото: Вадим Пристайко/Facebook

Колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про своє бачення щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України. Він вважає, що швидкого завершення війни не буде.

Про це Вадим Пристайко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Пристайко про закінчення війни та можливість воювати

Водночас він зазначив, що чим раніше Україна погодиться на запропоновані пропозиції, ти гіршими вони будуть.

Український дипломат наголосив, що наразі точну дату завершення війни назвати неможливо. Однак Пристайко додав, що Україна має можливості воювати й надалі, попри доволі складну ситуацію на полію бою.

"Нам хотілося б, щоб війна закінчилася швидше. Але чим раніше Україна погодиться на запропоновані пропозиції, тим гіршими будуть ці пропозиції. У нас є можливості воювати, дуже складно, ми всі розуміємо, що на фронті відбуваються дуже складні процеси.

Але ми довели, що в цій війні нам ще рано здаватися. Ми можемо спокійно вистояти, витримати й нав'язати нашу політику. От якщо народ відчує і допоможе керівництву України ухвалити правильне рішення за столом переговорів, це і буде та лінія, на яку ми потім скажемо, що це було правильне рішення. Чи це буде Швейцарія, як пропонував професор сьогодні. Або, я сподіваюсь, що все ж таки залишиться Україна така, як ми бачимо", — пояснив Пристайко.

Нещодавно очільник української розвідки Кирило Буданов відповів, чи варто очікувати миру в Україні найближчими роками.

Зокрема, Буданов оцінив запас економічної міцності Росії для продовження ведення війни проти України.

ЗСУ переговори перемир'я війна в Україні Росія ситуація на фронті
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
