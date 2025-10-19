Видео
Экс-посол Пристайко ответил, закончится ли война до конца года

Дата публикации 19 октября 2025 11:10
обновлено: 11:10
Пристайко заявил, что быстрого завершения войны в Украине не будет
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании (2020-2023 годы). Фото: Вадим Пристайко/Facebook

Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о своем видении относительно окончания полномасштабной войны России против Украины. Он считает, что быстрого завершения войны не будет.

Об этом Вадим Пристайко сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Пристайко об окончании войны и возможности воевать

В то же время он отметил, что чем раньше Украина согласится на предложенные предложения, тем хуже они будут.

Украинский дипломат подчеркнул, что сейчас точную дату завершения войны назвать невозможно. Однако Пристайко добавил, что Украина имеет возможности воевать и в дальнейшем, несмотря на довольно сложную ситуацию на поле боя.

"Нам хотелось бы, чтобы война закончилась быстрее. Но чем раньше Украина согласится на предложенные предложения, тем хуже будут эти предложения. У нас есть возможности воевать, очень сложно, мы все понимаем, что на фронте происходят очень сложные процессы.

Но мы доказали, что в этой войне нам еще рано сдаваться. Мы можем спокойно выстоять, выдержать и навязать нашу политику. Вот если народ почувствует и поможет руководству Украины принять правильное решение за столом переговоров, это и будет та линия, на которую мы потом скажем, что это было правильное решение. Или это будет Швейцария, как предлагал профессор сегодня. Или, я надеюсь, что все же останется Украина такая, как мы видим", — объяснил Пристайко.

Недавно глава украинской разведки Кирилл Буданов ответил, стоит ли ожидать мира в Украине в ближайшие годы.

В частности, Буданов оценил запас экономической прочности России для продолжения ведения войны против Украины.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
