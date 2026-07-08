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Головна Новини дня Експерт: мобільні АЗС не розвʼяжуть проблему пального під час атак РФ

Експерт: мобільні АЗС не розвʼяжуть проблему пального під час атак РФ

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 08:18
Мобільні АЗС не врятують під час атак РФ: Куюн пояснив ризики
Автомобілі на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн заявив, що мобільні автозаправні станції не здатні розвʼязати проблему забезпечення пальним під час російських ударів. За його словами, вони залишаються вразливими цілями.

Про це Сергій Куюн сказав в інтерв'ю Аліні Гирюшті на Новини.LIVE.

Мобільні АЗС в Україні

Куюн зауважив, що на мобільних АЗС буде скупчення транспорту та людей. За його словами, навпаки, мобільна станція повинна їздити до людей та заправляти їх, але це така ж сама мішень для російських окупантів.

"Що таке мобільна станція? Це бензовоз з пістолетом. Ну, це така ж мішень, як сьогодні вони б'ють по бензовозах. Так що вона вирішить? Можливо, кудись заїде в якесь укриття, якогось споживача. Ну, знову таки, заїде. Як її туди доставити? Як поповнювати запаси пального?
Це знову переміщення" — каже експерт.

За його словами, ключовим пріоритетом має бути децентралізація постачання пального. Водночас Куюн підкреслив, що в умовах постійних атак РФ першочерговим залишається захист людей.

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"Йдеться про життя людей. Хто зараз може вмовити когось працювати під "Шахедами"? Ніхто цього робити не буде", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, Куюн повідомив, що із початку масованих атак РФ на паливну інфраструктуру України пошкоджено близько 200 автозаправних станцій. Частину з них знищено повністю, інші зазнали різного рівня руйнувань. Водночас точна кількість постраждалих об’єктів наразі залишається невстановленою.

А 5 липня російські окупанти вдарили дронами по АЗС у Миколаївській області, внаслідок чого пошкоджені будівлі та люди отримали поранення.

 

Україна АЗС обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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