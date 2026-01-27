Відео
Ексміністр пояснив, що могло б змусити Росію погодитися на мир

Ексміністр пояснив, що могло б змусити Росію погодитися на мир

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 09:29
Єхануров висловився про складнощі для перемир’я з Росією
Президент ОАЕ прийняв голову делегації для переговорів між США та Росією в Україні. Фото: Хамад Аль-Каабі/Президентський суд ОАЕ

Колишній міністр економіки України Юрій Єхануров припустив, що переговори в Абу-Дабі щодо України та Росії можуть затягнутися. Адже Москва не піде на компроміс без зовнішнього тиску.

Про це він сказав в ефірі Вечір.LIVE.

За словами Єханурова, перемовини відбуваються "в надзвичайно складних умовах", оскільки українська сторона, на його оцінку, фактично протистоїть не лише Росії, а й частково позиції США.

"Не позаздриш сьогодні ні президенту, ні переговорникам нашим, в якій важкій обстановці вони себе ведуть, фактично, ну, скажімо так, не один проти двох, так один проти півтора, тому що американська сторона всіляко підтримує росіян, замість того, щоб їх тиснути, замість того, щоб довести їх до стану, коли б вони теж пішли на компроміси", — висловився Єхануров.

Єхануров також висловив сумнів, що переговори вже можна назвати повноцінними домовленостями про завершення війни. Він зазначив, що з усього, що було раніше, поточний формат найближчий до "справжніх" переговорів, але, за його словами, до реальної результативності ще далеко.

Окремо він наголосив, що тема територій, за його оцінкою, російською стороною взагалі не сприймається, а Москва паралельно висуває попередні умови. Тим часом інші країни не роблять достатньо дій, щоб тиснути на Росію та її торгівлю нафтою.

"Позитивно те, що нафта з Росії стала йти значно менше. Те, що вони на майже 10 доларів менше проти того, що закладено в бюджеті, вони на кожному танкері втрачають серйозні кошти. І це дуже важливо зараз, їх просто перепинити, будь-яке постачання нафти. Особливо дивує всіх те, що Балтійське море, де стільки країн, які можуть поставити перепони, але все більше розмов, розмов і розмов", — акцентував ексміністр.

Нагадаємо, наступний етап тристоронніх переговорів мають відбутися цієї неділі, 1 лютого.

Тим часом російські війська зазнають значні втрати на полі бою. Володимир Зеленський назвав кількість загиблих російських військових за грудень. 

США Україна нафта війна в Україні Росія мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
