Ехануров высказался о сложностях для перемирия с Россией

Президент ОАЭ принял главу делегации для переговоров между США и Россией в Украине. Фото: Хамад Аль-Кааби/Президентский суд ОАЭ

Бывший министр экономики Украины Юрий Ехануров предположил, что переговоры в Абу-Даби по Украине и России могут затянуться. Ведь Москва не пойдет на компромисс без внешнего давления.

Об этом он сказал в эфире Вечер.LIVE.

Экс-министр экономики объяснил, почему Россия может тянуть с переговорами без препятствий

По словам Еханурова, переговоры проходят "в чрезвычайно сложных условиях", поскольку украинская сторона, по его оценке, фактически противостоит не только России, но и частично позиции США.

"Не позавидуешь сегодня ни президенту, ни переговорщикам нашим, в какой тяжелой обстановке они себя ведут, фактически, ну, скажем так, не один против двух, так один против полутора, потому что американская сторона всячески поддерживает россиян, вместо того, чтобы их давить, вместо того, чтобы довести их до состояния, когда бы они тоже пошли на компромиссы", — высказался Ехануров.

Ехануров также выразил сомнение, что переговоры уже можно назвать полноценными договоренностями о завершении войны. Он отметил, что из всего, что было раньше, текущий формат ближайший к "настоящим" переговорам, но, по его словам, до реальной результативности еще далеко.

Отдельно он отметил, что тема территорий, по его оценке, российской стороной вообще не воспринимается, а Москва параллельно выдвигает предварительные условия. Между тем другие страны не делают достаточно действий, чтобы давить на Россию и ее торговлю нефтью.

"Положительно то, что нефть из России стала идти значительно меньше. То, что они почти на 10 долларов меньше против того, что заложено в бюджете, они на каждом танкере теряют серьезные средства. И это очень важно сейчас, их просто перекрыть, любые поставки нефти. Особенно удивляет всех то, что Балтийское море, где столько стран, которые могут поставить преграды, но все больше разговоров, разговоров и разговоров", — акцентировал экс-министр.

Напомним, следующий этап трехсторонних переговоров должны состояться в это воскресенье, 1 февраля.

Между тем российские войска несут значительные потери на поле боя. Владимир Зеленский назвал количество погибших российских военных за декабрь.