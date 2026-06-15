Ексчиновник ЦРУ оцінив вплив атак по Санкт-Петербургу на росіян

Ґленн Корн. Фото: кадр з відео

Удари по об'єктах у Санкт-Петербурзі є демонстрацією здатності України дзеркально відповідати на руйнування своїх міст. Це може стати свідченням краху обіцяної Володимиром Путіним стабільності.

Таку думку ексклюзивно в ефірі Новини.LIVE висловив колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн.

Колишній представник ЦРУ США оцінив українські удари по об'єктах Росії

Корн зауважив, що Санкт-Петербург, де він свого часу жив, є містом, яке називали вікном в Європу, проте агресивні дії Кремля проти України та сусідніх народів повністю його зачинили. Ексрозвідник провів паралель між ударами по Росії та атаками росіян на Одесу.

За словами аналітика, вибухи у глибокому тилу є сигналом для самого російського суспільства, що саме їхнє керівництво, яке розв'язало цю війну, ліквідувало внутрішню стабільність і створило проблеми для власних громадян.

"Санкт-Петербург — прекрасне місто. Я жив там. Це місто мистецтва та великої історії. Воно мало бути вікном у Європу. Звісно, це вікно було зачинене через агресивну політику Путіна щодо України та інших сусідів. Але росіяни регулярно атакують інше прекрасне місто – Одесу, яка має величезну культурну спадщину. Вони атакують інфраструктуру цього міста, культурні пам'ятки. Тож сигнал полягає в тому, що Україна може відповідати дзеркально, коли Росія здійснює подібні атаки. І це також сигнал російському народу, що саме їхній уряд, який розпочав цю війну, створює для них проблеми та підриває стабільність Росії", — наголосив Ґленн Корн.

Читайте також:

Він додав, що колишні домовленості між диктатором та населенням Росії остаточно втратили силу.

"Я завжди кажу, коли Володимир Путін прийшов до влади наприкінці 90-х, на початку нульових років, його своєрідний суспільний договір із росіянами був таким "Дайте мені владу, і я забезпечу вам стабільність". Але тієї стабільності, яку він обіцяв, більше немає. Ми бачимо це постійно", — зауважив спікер.

Окрему увагу під час розмови журналістка звернула на удари по культурних об'єктах, запитавши, чи здійснюються вони навмисно. Ґленн Корн чітко розмежував дії обох сторін, підкресливши, що сили оборони України обирають виключно законні з погляду міжнародного права інфраструктурні чи військові цілі.

"Ми знаємо, що нафтогазова галузь Росії фінансує її військову машину. Тому є цілком зрозумілі військові причини для ударів по таких цілях. На жаль, ми бачимо, що Росія продовжує бити по цивільних об'єктах", — пояснив Корн.

Зокрема, атаки на російський нафтогазовий сектор є цілком логічними, оскільки саме ця галузь забезпечує фінансування армії окупантів. Водночас дії Російської Федерації мають ознаки свідомого терору, спрямованого на цивільне населення.

"На жаль, ми бачимо, що Росія продовжує бити по цивільних об'єктах.

Чи робить вона це навмисно, чи через нестачу точності та можливостей завдавати високоточних ударів, як деякі інші держави, я не можу сказати напевно. Але я припускаю, що інколи це робиться свідомо, щоб тероризувати український народ. Я вважаю, що ця війна стала війною терору проти українців. Я переконаний, що росіяни роблять це для того, щоб залякати українців. Але щоразу, коли я буваю тут, я бачу протилежний ефект. Це змушує українців ще більше боротися та ще сильніше відстоювати свою державу і свій суверенітет. Тож хотілося б, щоб Кремль нарешті засвоїв цей урок", — наголосив Ґленн Корн.

Новини.LIVE уже повідомляли, що систематичне ураження російської паливної та промислової інфраструктури українськими силами дедалі глибше занурює економіку Росії у паливну кризу.

Черговим підтвердженням ефективності цієї стратегії стали результати масштабних нічних ударів, про які повідомив Президент Володимир Зеленський. Сили оборони виконали план далекобійних санкцій, атакувавши стратегічні об'єкти в глибокому тилу ворога. Зокрема, 14 червня у місті Рибінськ Ярославської області (за 700 км від кордону) дрони успішно поцілили в нафтовий об'єкт компанії "Темп", що забезпечував стратегічні резерви Росії. Тієї ж ночі в місті Новомосковськ Тульської області безпілотники уразили хімічний комбінат "Азот", що є одним з найбільших підприємств галузі, від якого безпосередньо залежить російське виробництво вибухових речовин.