Экс-сотрудник ЦРУ оценил влияние атак в Санкт-Петербурге на россиян

Гленн Корн. Фото: кадр из видео

Удары по объектам в Санкт-Петербурге являются демонстрацией способности Украины наносить ответные удары в ответ на разрушение своих городов. Это может стать свидетельством краха обещанной Владимиром Путиным стабильности.

Такое мнение эксклюзивно в эфире Новини.LIVE высказал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн.

Бывший представитель ЦРУ США оценил украинские удары по объектам России

Корн отметил, что Санкт-Петербург, где он в свое время жил, является городом, который называли окном в Европу, однако агрессивные действия Кремля против Украины и соседних народов полностью его закрыли. Экс-разведчик провел параллель между ударами по России и атаками россиян на Одессу.

По словам аналитика, взрывы в глубоком тылу являются сигналом для самого российского общества, что именно их руководство, развязавшее эту войну, ликвидировало внутреннюю стабильность и создало проблемы для собственных граждан.

«Санкт-Петербург — прекрасный город. Я жил там. Это город искусства и великой истории. Он должен был быть окном в Европу. Конечно, это окно было закрыто из-за агрессивной политики Путина в отношении Украины и других соседей. Но россияне регулярно атакуют другой прекрасный город — Одессу, которая обладает огромным культурным наследием. Они атакуют инфраструктуру этого города, культурные памятники. Поэтому сигнал заключается в том, что Украина может отвечать зеркально, когда Россия осуществляет подобные атаки. И это также сигнал российскому народу, что именно их правительство, которое начало эту войну, создает для них проблемы и подрывает стабильность России», — подчеркнул Гленн Корн.

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Он добавил, что прежние договоренности между диктатором и населением России окончательно утратили силу.

«Я всегда говорю, что когда Владимир Путин пришел к власти в конце 90-х, в начале нулевых годов, его своеобразный общественный договор с россиянами был таким: «Дайте мне власть, и я обеспечу вам стабильность». Но той стабильности, которую он обещал, больше нет. Мы видим это постоянно», — отметил спикер.

Особое внимание во время беседы журналистка уделила ударам по культурным объектам, спросив, осуществляются ли они намеренно. Гленн Корн четко разграничил действия обеих сторон, подчеркнув, что силы обороны Украины выбирают исключительно законные с точки зрения международного права инфраструктурные или военные цели.

«Мы знаем, что нефтегазовая отрасль России финансирует ее военную машину. Поэтому есть вполне понятные военные причины для ударов по таким целям. К сожалению, мы видим, что Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам», — пояснил Корн.

В частности, атаки на российский нефтегазовый сектор вполне логичны, поскольку именно эта отрасль обеспечивает финансирование армии оккупантов. В то же время действия Российской Федерации имеют признаки сознательного террора, направленного на гражданское население.

«К сожалению, мы видим, что Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам. Делает ли она это намеренно или из-за недостатка точности и возможностей наносить высокоточные удары, как некоторые другие государства, я не могу сказать наверняка. Но я предполагаю, что иногда это делается сознательно, чтобы терроризировать украинский народ. Я считаю, что эта война стала войной террора против украинцев. Я убежден, что россияне делают это для того, чтобы запугать украинцев. Но каждый раз, когда я бываю здесь, я вижу обратный эффект. Это заставляет украинцев еще больше бороться и еще сильнее отстаивать свое государство и свой суверенитет. Поэтому хотелось бы, чтобы Кремль наконец усвоил этот урок», — подчеркнул Гленн Корн.

Новини.LIVE уже сообщали, что систематическое поражение российской топливной и промышленной инфраструктуры украинскими силами все глубже погружает экономику России в топливный кризис.

Очередным подтверждением эффективности этой стратегии стали результаты масштабных ночных ударов, о которых сообщил президент Владимир Зеленский. Силы обороны выполнили план дальнобойных ударов, атаковав стратегические объекты в глубоком тылу врага. В частности, 14 июня в городе Рыбинск Ярославской области (в 700 км от границы) дроны успешно поразили нефтяной объект компании «Темп», обеспечивавший стратегические резервы России. В ту же ночь в городе Новомосковск Тульской области беспилотники поразили химический комбинат «Азот», являющийся одним из крупнейших предприятий отрасли, от которого напрямую зависит российское производство взрывчатых веществ.