Ексчиновник ЦРУ оцінив ефективність атак ЗСУ на нафтову галузь РФ

Ґленн Корн. Фото: кадр з відео

Кремль вже не може повноцінно заробляти на здорожчанні палива через успішні атаки Сил оборони України на нафтопереробну та експортну інфраструктуру Росії. Як зазначає колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн, масштабне виведення з ладу стратегічних підприємств звело нанівець усі заробітки та вигоди, які Москва намагалася отримати на тлі близькосхідної кризи та напруги навколо Ірану.

Про це Ґленн Корн заявив в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

Росія втрачає величезні прибутки через виведення з ладу нафтових заводів

Геополітична ситуація навколо Ірану та масштабне загострення воєнних дій на Близькому Сході спровокували помітне зростання світових цін на нафту, від якого Кремль розраховував отримати значні прибутки.

Проте Російська Федерація виявилася неспроможною повноцінно використати ці сприятливі умови на глобальних ринках через внутрішні інфраструктурні проблеми та ефективну далекобійну кампанію України. Систематичні повітряні атаки Сил оборони суттєво обмежили економічний потенціал Росії, паралізувавши процеси переробки та продажу палива за кордон.

Він зазначив, що планомірне нищення російських нафтогазових об'єктів безпосередньо впливає на спроможність Москви фінансувати свій оборонно-промисловий комплекс, за допомогою якого окупаційні війська вбивають українців. Саме тому удари по нафтопереробних заводах є цілком виправданими з воєнної точки зору, адже вони б'ють по доходах державного бюджету РФ.

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"Я думаю, це може мати вплив. Одне з досягнень української кампанії далекобійних ударів полягає в тому, що вона послабила здатність Росії експортувати нафту та переробляти нафту і газ. Це особливо важливо зараз, коли через конфлікт на Близькому Сході та ситуацію навколо Ірану Росія певною мірою виграє від зростання цін на нафту. Але я не впевнений, що она здатна повною мірою скористатися цим. По-перше, через слабкість власної інфраструктури. По-друге, через те, що українці дуже успішно атакують об'єкти, необхідні Росії для експорту та отримання доходів до державного бюджету. І для мене це абсолютно законна військова ціль, адже таким чином підривається здатність Росії фінансувати свій оборонно-промисловий комплекс, який використовується для вбивства українців", — заявив Ґленн Корн.

За оцінкою експерта, поєднання слабкості російської внутрішньої системи та висока точність українських атак залишають Кремль без очікуваних надприбутків.

Новини.LIVE раніше повідомляли про те, що масований удар українських сил 3 червня паралізував роботу важливих об'єктів ВПК та паливної логістики на території Росії та в Криму. Точні влучання зафіксували на тамбовському оборонному підприємстві, кримській авіабазі, у порту Кронштадт та на нафтовому хабі Санкт-Петербурга. Через руйнування промисловості видобуток нафти в РФ офіційно скоротився на рекордні 400 тисяч барелів на добу.

Також Ґленн Корн казав, що саме свідчить про стратегічну поразку Кремля, який неспроможний окупувати нові великі регіони. Російські війська ще тримають лінію фронту, але ціна цієї агресії для самої Росії є нищівною.