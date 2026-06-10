Бывший сотрудник ЦРУ оценил эффективность атак ВСУ на нефтяную отрасль РФ

Гленн Корн. Фото: кадр из видео

Кремль уже не может полноценно зарабатывать на подорожании топлива из-за успешных атак Сил обороны Украины на нефтеперерабатывающую и экспортную инфраструктуру России. Как отмечает бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн, масштабный вывод из строя стратегических предприятий свел на нет все доходы и выгоды, которые Москва пыталась получить на фоне ближневосточного кризиса и напряженности вокруг Ирана.

Об этом Гленн Корн заявил в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Россия теряет огромные доходы из-за вывода из строя нефтеперерабатывающих заводов

Геополитическая ситуация вокруг Ирана и масштабное обострение военных действий на Ближнем Востоке спровоцировали заметный рост мировых цен на нефть, от которого Кремль рассчитывал получить значительные прибыли.

Однако Российская Федерация оказалась неспособной полноценно использовать эти благоприятные условия на глобальных рынках из-за внутренних инфраструктурных проблем и эффективной дальнобойной кампании Украины. Систематические воздушные атаки Сил обороны существенно ограничили экономический потенциал России, парализовав процессы переработки и продажи топлива за рубеж.

Он отметил, что планомерное уничтожение российских нефтегазовых объектов напрямую влияет на способность Москвы финансировать свой оборонно-промышленный комплекс, с помощью которого оккупационные войска убивают украинцев. Именно поэтому удары по нефтеперерабатывающим заводам вполне оправданы с военной точки зрения, ведь они бьют по доходам государственного бюджета РФ.

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"Я думаю, это может оказать влияние. Одно из достижений украинской кампании дальних ударов заключается в том, что она ослабила способность России экспортировать нефть и перерабатывать нефть и газ. Это особенно важно сейчас, когда из-за конфликта на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ирана Россия в определенной степени выигрывает от роста цен на нефть. Но я не уверен, что она способна в полной мере воспользоваться этим. Во-первых, из-за слабости собственной инфраструктуры. Во-вторых, из-за того, что украинцы очень успешно атакуют объекты, необходимые России для экспорта и получения доходов в государственный бюджет. И для меня это абсолютно законная военная цель, ведь таким образом подрывается способность России финансировать свой оборонно-промышленный комплекс, который используется для убийства украинцев", — заявил Гленн Корн.

По оценке эксперта, сочетание слабости российской внутренней системы и высокая точность украинских атак лишают Кремль ожидаемых сверхприбылей.

Новини.LIVE ранее сообщали о том, что массированный удар украинских сил 3 июня парализовал работу важных объектов ВПК и топливной логистики на территории России и в Крыму. Точные попадания зафиксировали на тамбовском оборонном предприятии, крымской авиабазе, в порту Кронштадт и на нефтяном хабе Санкт-Петербурга. Из-за разрушения промышленности добыча нефти в РФ официально сократилась на рекордные 400 тысяч баррелей в сутки.

Также Гленн Корн сказал, что именно это свидетельствует о стратегическом поражении Кремля, который неспособен оккупировать новые крупные регионы. Российские войска еще удерживают линию фронта, но цена этой агрессии для самой России является сокрушительной.