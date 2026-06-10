Ексчиновник ЦРУ дав прогноз щодо припинення вогню до кінця року

Наслідки російського удару по Харкову. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Зупинка масованих нальотів безпілотників, обстрілів міст і далекобійних ударів у відповідь по російській території до кінця року є цілком імовірною, проте політичний тиск і пропаганда з боку Кремля не припиниться. Колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн зазначив, що можливе перемир'я означатиме лише фінал активної фази боїв, тому Захід має готуватися до довготривалої гібридної агресії проти України.

Про це Ґленн Корн сказав в інтерв'ю з журналісткою Новини.LIVE Марією Кагал.

Росія не зупинить війну навіть після перемир'я

Очікуване багатьма припинення вогню до кінця року може принести лише затишшя на фронті, але не кінець війни. Колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн вважає, що Росія просто зробить ставку на масштабне шпигунство, психологічні операції та інформаційні пропагандистські маніпуляції.

"На жаль, психологічна війна, пропаганда, шпигунська діяльність і політичний вплив на Україну продовжаться. І на Заході ми повинні це розуміти. Навіть после того, як припиняться бойові дії, Україна потребуватиме ще більшої підтримки та ще більшої дружби. Ми повинні залишатися поруч з українцями на кожному етапі, допомагати відновлювати економіку, допомагати зберігати соціальні системи, піклуватися про людей, які пожертвували так багато заради захисту своєї країни. І, до речі, заради захисту Європи та Сполучених Штатів від дуже серйозної загрози. Україна багато років перебуває на передовій боротьби проти сили, яка загрожує всім нам і нашим цінностям", — сказав Ґленн Корн.

Коментуючи можливість завершення війни найближчим часом, фахівець закликав партнерів України тверезо оцінювати підступність Москви.

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"Я дуже сподіваюся, що до кінця року буде досягнуто припинення вогню. Можливо, завершиться її активна фаза", — зауважив Ґленн Корн.

Він додав, що після зупинки масованих ударів психологічна війна проти України продовжиться, і Захід повинен це розуміти, залишаючись поруч на кожному етапі відбудови. Експерт переконаний, що відновлена демократична держава має стати чітким орієнтиром для людей по той бік кордону.

"Я хотів би, щоб вона стала прикладом для людей по той бік кордону, у Росії. Щоб вони побачили, що демократія, ринкова економіка, належне керівництво та міжнародна підтримка можуть принести успіх у цій частині світу. Що можна жити вільно, що необов'язково миритися з диктатором або царем. І, до речі, я вважаю, що саме тому Путін так боїться України. Він боїться того прогресу, якого ви досягаєте", — підсумував колишній посадовець американських спецслужб.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Україна веде активну підготовку до самітів НАТО, G7 та Євросоюзу, розраховуючи на ухвалення стратегічних рішень. Як заявив президент Зеленський, першочерговим кроком на шляху до миру має бути повне і безумовне припинення вогню. Проте очільник держави додав, що зупинити бої одним рішенням не вдасться через складність цього процесу.

Паралельно Володимир Путін пов'язав завершення військових дій із виконанням умов так званих "домовленостей Анкориджа". Попри заяви про нібито готовність до мирного врегулювання, РФ і надалі наполягає на своїх територіальних претензіях. Оцінюючи ситуацію, очільник Держдепартаменту США Марко Рубіо констатував відсутність військового шляху розв'язання конфлікту. Він запевнив, що США докладають зусиль для організації переговорів, але Росія поки не готова йти на компроміси.