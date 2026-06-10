Экс-сотрудник ЦРУ дал прогноз о прекращении огня до конца года

Последствия российского удара по Харькову. Фото: REUTERS/София Гатилова

Прекращение массированных налетов беспилотников, обстрелов городов и дальних ответных ударов по российской территории до конца года вполне вероятно, однако политическое давление и пропаганда со стороны Кремля не прекратятся. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн отметил, что возможное перемирие будет означать лишь финал активной фазы боевых действий, поэтому Запад должен готовиться к длительной гибридной агрессии против Украины.

Об этом Гленн Корн сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Марии Кагал.

Россия не остановит войну даже после перемирия

Ожидаемое многими прекращение огня до конца года может принести лишь затишье на фронте, но не конец войны. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн считает, что Россия просто сделает ставку на масштабный шпионаж, психологические операции и информационные пропагандистские манипуляции.

«К сожалению, психологическая война, пропаганда, шпионская деятельность и политическое влияние на Украину продолжатся. И на Западе мы должны это понимать. Даже после того, как прекратятся боевые действия, Украина будет нуждаться в еще большей поддержке и еще большей дружбе. Мы должны оставаться рядом с украинцами на каждом этапе, помогать восстанавливать экономику, помогать сохранять социальные системы, заботиться о людях, которые пожертвовали так много ради защиты своей страны. И, кстати, ради защиты Европы и Соединенных Штатов от очень серьезной угрозы. Украина много лет находится на передовой борьбы против силы, которая угрожает всем нам и нашим ценностям», — сказал Гленн Корн.

Комментируя возможность завершения войны в ближайшее время, эксперт призвал партнеров Украины трезво оценивать коварство Москвы.

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«Я очень надеюсь, что до конца года будет достигнуто прекращение огня. Возможно, завершится ее активная фаза», — отметил Гленн Корн.

Он добавил, что после прекращения массированных ударов психологическая война против Украины продолжится, и Запад должен это понимать, оставаясь рядом на каждом этапе восстановления. Эксперт убежден, что восстановленное демократическое государство должно стать четким ориентиром для людей по ту сторону границы.

«Я хотел бы, чтобы она стала примером для людей по ту сторону границы, в России. Чтобы они увидели, что демократия, рыночная экономика, надлежащее руководство и международная поддержка могут принести успех в этой части мира. Что можно жить свободно, что необязательно мириться с диктатором или царем. И, кстати, я считаю, что именно поэтому Путин так боится Украины. Он боится того прогресса, которого вы достигаете», — подытожил бывший сотрудник американских спецслужб.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что Украина ведет активную подготовку к саммитам НАТО, G7 и Евросоюза, рассчитывая на принятие стратегических решений. Как заявил президент Зеленский, первоочередным шагом на пути к миру должно быть полное и безусловное прекращение огня. Однако глава государства добавил, что остановить боевые действия одним решением не удастся из-за сложности этого процесса.

Параллельно Владимир Путин связал завершение военных действий с выполнением условий так называемых «договоренностей Анкориджа». Несмотря на заявления о якобы готовности к мирному урегулированию, РФ по-прежнему настаивает на своих территориальных претензиях. Оценивая ситуацию, глава Госдепартамента США Марко Рубио констатировал отсутствие военного пути решения конфликта. Он заверил, что США прилагают усилия для организации переговоров, но Россия пока не готова идти на компромиссы.