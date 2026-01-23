Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Економічний форум у Давосі — ключові теми четвертого дня

Економічний форум у Давосі — ключові теми четвертого дня

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 10:51
Про що говоритимуть у Давосі на четвертий день форуму
Президент США Дональд Трамп ходить під час 56-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

У Давосі триває четвертий день Всесвітнього економічного форуму, який сьогодні зосереджується на аналізі глобальних ризиків, економічних очікуваннях і впливі політики та медіа на світ, що перебуває у стані постійних змін. Програма дня побудована навколо тем нестабільності, безпеки та пошуку орієнтирів для майбутнього розвитку.

На місці події працює журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Саміт у Давосі — про що говоритимуть на четвертий день

Одним із центральних пунктів порядку денного стане обговорення геополітичних загроз у перспективі 2026 року. Учасники дискусій аналізуватимуть можливі сценарії розвитку міжнародних відносин і фактори, які можуть вплинути на глобальну безпеку найближчими роками.

Окрему увагу на форумі приділять стану світової економіки. У Давосі говоритимуть про темпи зростання, інфляційні ризики, інвестиційний клімат та виклики для фінансових ринків.

Паралельно поговорять про майбутнє інтернету, ролі інновацій і технологій, а також значення науки та медіа.

Хто братиме участь у форумі

У четвертий день форуму до дискусій долучаться керівники провідних міжнародних фінансових інституцій, представники центральних банків, бізнесу та глобальних медіа. Очікується, що їхні виступи будуть присвячені як короткостроковим економічним прогнозам, так і довгостроковим стратегічним викликам.

Завершиться день підсумковими заявами організаторів Всесвітнього економічного форуму, які окреслять ключові висновки та акценти цьогорічної зустрічі в Давосі.

Нагадаємо, вчора, 22 січня, на саміті у Давосі виступив Володимир Зеленський, який зробив потужну промову. Тоді ж він висловився, хто поїде в делегації від України на тристоронню зустріч зі США та Росією

 

США Україна Давос Економічний форум саміт в Давосі 2026
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації