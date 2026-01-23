Про що говоритимуть у Давосі на четвертий день форуму

Президент США Дональд Трамп ходить під час 56-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

У Давосі триває четвертий день Всесвітнього економічного форуму, який сьогодні зосереджується на аналізі глобальних ризиків, економічних очікуваннях і впливі політики та медіа на світ, що перебуває у стані постійних змін. Програма дня побудована навколо тем нестабільності, безпеки та пошуку орієнтирів для майбутнього розвитку.

На місці події працює журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Саміт у Давосі — про що говоритимуть на четвертий день

Одним із центральних пунктів порядку денного стане обговорення геополітичних загроз у перспективі 2026 року. Учасники дискусій аналізуватимуть можливі сценарії розвитку міжнародних відносин і фактори, які можуть вплинути на глобальну безпеку найближчими роками.

Окрему увагу на форумі приділять стану світової економіки. У Давосі говоритимуть про темпи зростання, інфляційні ризики, інвестиційний клімат та виклики для фінансових ринків.

Паралельно поговорять про майбутнє інтернету, ролі інновацій і технологій, а також значення науки та медіа.

Хто братиме участь у форумі

У четвертий день форуму до дискусій долучаться керівники провідних міжнародних фінансових інституцій, представники центральних банків, бізнесу та глобальних медіа. Очікується, що їхні виступи будуть присвячені як короткостроковим економічним прогнозам, так і довгостроковим стратегічним викликам.

Завершиться день підсумковими заявами організаторів Всесвітнього економічного форуму, які окреслять ключові висновки та акценти цьогорічної зустрічі в Давосі.

Нагадаємо, вчора, 22 січня, на саміті у Давосі виступив Володимир Зеленський, який зробив потужну промову. Тоді ж він висловився, хто поїде в делегації від України на тристоронню зустріч зі США та Росією.