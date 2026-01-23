О чем будут говорить в Давосе на четвертый день форума

Президент США Дональд Трамп ходит во время 56-го ежегодного заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

В Давосе продолжается четвертый день Всемирного экономического форума, который сегодня сосредотачивается на анализе глобальных рисков, экономических ожиданиях и влиянии политики и медиа на мир, находящийся в состоянии постоянных изменений. Программа дня построена вокруг тем нестабильности, безопасности и поиска ориентиров для будущего развития.

На месте события работает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Саммит в Давосе — о чем будут говорить на четвертый день

Одним из центральных пунктов повестки дня станет обсуждение геополитических угроз в перспективе 2026 года. Участники дискуссий будут анализировать возможные сценарии развития международных отношений и факторы, которые могут повлиять на глобальную безопасность в ближайшие годы.

Отдельное внимание на форуме уделят состоянию мировой экономики. В Давосе будут говорить о темпах роста, инфляционных рисках, инвестиционном климате и вызовах для финансовых рынков.

Параллельно поговорят о будущем интернета, роли инноваций и технологий, а также значении науки и медиа.

Кто будет участвовать в форуме

В четвертый день форума к дискуссиям присоединятся руководители ведущих международных финансовых институтов, представители центральных банков, бизнеса и глобальных медиа. Ожидается, что их выступления будут посвящены как краткосрочным экономическим прогнозам, так и долгосрочным стратегическим вызовам.

Завершится день итоговыми заявлениями организаторов Всемирного экономического форума, которые обозначат ключевые выводы и акценты нынешней встречи в Давосе.

Напомним, вчера, 22 января, на саммите в Давосе выступил Владимир Зеленский, который сделал мощную речь. Тогда же он высказался, кто поедет в делегации от Украины на трехстороннюю встречу с США и Россией.