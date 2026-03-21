Дніпропетровщина вийшла на 2 місце за кількістю бізнесу після Києва

Дніпровський машинобудівний завод.

Навіть після початку повномасштабної війни Дніпропетровщина зберігає статус одного з головних економічних центрів країни. Цьому сприяють і масштабна промислова база, і великий трудовий ресурс, і релокація до області близько 2500 підприємств з інших регіонів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Він пояснив, що ще до повномасштабного вторгнення в області проживало приблизно 2,9-3,2 млн людей. Із цієї кількості, за його словами, близько 70% становили економічно працездатні громадяни.

Лукашук це не лише з кількістю населення, а й з освітнім рівнем. За його оцінкою, для Дніпропетровщини це важливий фактор, оскільки йдеться про промислову область із великою кількістю підготовлених кадрів.

Саме тому, Дніпропетровщина зберігає лідерство за кількістю промислових підприємств серед регіонів країни.

"У нас понад 4100 промислових підприємств різного напрямку", — сказав Лукашук.

Окремо він зазначив, що область прийняла й значну кількість релокованого бізнесу. За його словами, до Дніпропетровщини переїхали ще приблизно 2500 підприємств з інших регіонів.

У результаті область, за оцінкою Лукашука, вийшла на друге місце в Україні за загальною кількістю бізнесу, поступаючись лише столиці. Водночас, якщо йдеться саме про промислові підприємства, то, за його словами, Дніпропетровщина є регіоном номер один.

"Тому за кількістю взагалі бізнесу ми другий після Києва. Якщо казати в кількість промислових підприємств серед цих інших регіонів нашого держави, ми регіон №1", — заявив він.

