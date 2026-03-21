Главная Новости дня Днепропетровщина вышла на 2 место по количеству бизнеса после Киева

Днепропетровщина вышла на 2 место по количеству бизнеса после Киева

Дата публикации 21 марта 2026 08:55
Днепропетровщина вышла на 2 место по количеству бизнеса после Киева
Днепровский машиностроительный завод. Фото: Wikimedia Commons

Даже после начала полномасштабной войны Днепропетровщина сохраняет статус одного из главных экономических центров страны. Этому способствуют и масштабная промышленная база, и большой трудовой ресурс, и релокация в область около 2500 предприятий из других регионов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в интервью для Новини.LIVE.

Он пояснил, что еще до полномасштабного вторжения в области проживало примерно 2,9-3,2 млн человек. Из этого количества, по его словам, около 70% составляли экономически трудоспособные граждане.

 

Лукашук это не только с количеством населения, но и с образовательным уровнем. По его оценке, для Днепропетровщины это важный фактор, поскольку речь идет о промышленной области с большим количеством подготовленных кадров.

Именно поэтому, Днепропетровщина сохраняет лидерство по количеству промышленных предприятий среди регионов страны.

"У нас более 4100 промышленных предприятий различного направления", — сказал Лукашук.

Отдельно он отметил, что область приняла и значительное количество релоцированного бизнеса. По его словам, на Днепропетровщину переехали еще около 2500 предприятий из других регионов.

В результате область, по оценке Лукашука, вышла на второе место в Украине по общему количеству бизнеса, уступая лишь столице. В то же время, если речь идет именно о промышленных предприятиях, то, по его словам, Днепропетровщина является регионом номер один.

"Поэтому по количеству вообще бизнеса мы второй после Киева. Если говорить о количестве промышленных предприятий среди этих других регионов нашего государства, мы регион №1", — заявил он.

Также Николай Лукашук объяснял, почему невозможно эвакуировать шахты из Днепропетровщины. Именно добывающая отрасль является ведущей в области.

Отдельно председатель облсовета Днепропетровщины высказывался о релокированных предприятиях. Он рассказал откуда чаще всего эвакуируют предприятия в Днепропетровскую область.

завод Днепропетровская область предприятия Николай Лукашук
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
